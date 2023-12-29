亮・珠寶／孫芸芸百萬LV單鑽不滿足　疊搭兩個以上才時髦

▲孫芸芸戴LV DIAMONDS星形切割鑽石耳環（右）875,000元、LV DIAMONDS DOUBLE圓形明亮式切割鑽石耳環730,000元。

記者陳雅韻／台北報導

孫芸芸近日狂po在南半球澳洲海邊曬太陽的日常照，難得分享穿戴珠寶的美照，亮眼首飾全出自LV（Louis Vuitton，路易威登）最新力作LV DIAMONDS鑽石系列，她再次發揮時髦的疊戴功力，不僅耳環一次搭兩個，百萬元的星形切割主鑽戒也再疊搭LV DIAMONDS PAVÉ V鉑金密鑲鑽戒才滿足，舉手投足之間都閃閃動人。





▲孫芸芸無名指疊搭LV DIAMONDS PAVÉ SOLITAIRE Pt950星形切割鑽戒約 1,300,000元與LV DIAMONDS PAVÉ V鉑金密鑲鑽戒146,000元，食指戴LV DIAMONDS V鉑金鑽戒82,500元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）





▲LV DIAMONDS PAVÉ SOLITAIRE Pt950星形切割鑽石戒指，中央星形切割鑽石約1.20克拉，約 1,300,000元。（圖／LV提供）

擁有自創同名首飾品牌YUN YUN SUN的孫芸芸，經常曬自己的最新設計，其實她也是珠寶收藏家，擁有各家一線品牌的經典珠寶，新歡是由LV腕錶和珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof操刀設計LV DIAMONDS鑽石系列，共有戒指、耳環和吊墜，款款都是日常好搭配的款式，亮點是以獨家LV Monogram Star星形切割鑽石為主角，具53個尖頭切面，讓人一眼認出是喬治路易威登（Georges-Louis Vuitton）於1896年創作的星形Monogram花朵圖案，孫芸芸在新照中所戴的130萬元1.2克拉LV DIAMONDS PAVÉ SOLITAIRE Pt950星形切割鑽石戒指即為代表作。





▲孫芸芸手拿著LV DIAMONDS DOUBLE 18K金圓形明亮式切割鑽石項鍊，約167,000元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

無名指有百萬LV星形鑽閃耀還不夠，孫芸芸還疊搭V字造型的鑽戒，創造時髦的穿搭效果；而耳環也是同時戴上兩個，一款為LV V DIAMONDS DOUBLE 18K金圓形明亮式切割鑽石耳環，耳骨處則為單只出售、約1克拉的星形切割鑽石耳環，閃耀迷人。





▲LV DIAMONDS DOUBLE 18K金圓形明亮式切割鑽石項鍊，167,000元。

香奈兒（CHANEL）也著迷於星星之美，嘉柏麗香奈兒於1932年曾說：「我想讓女人沉浸在星河之中。」品牌旗下Comète珠寶演繹星雨灑落，鑲嵌鑽石彰顯耀眼星辰，招牌的Comète鑲鑽戒指拖著如彗星般的長長尾巴著實可愛，而喜愛珠寶多變性的藏家，則會被Les Infinis de Comète可轉換式長項鍊、Comète可轉換式耳環吸引，前者不僅可反戴亦可作為腰鍊，後者則可取下垂墜部分單戴星星鑽石耳環，可依喜好自由變化。





▲香奈兒Les Infinis de Comète可轉換式長項鍊變成腰鍊佩戴，1,526,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）





▲香奈兒Comète可轉換式耳環，下方墜飾可取下單戴星星耳環，357,000元。





▲香奈兒Comète鑲鑽戒指，687,000元。