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包・開箱／Y2K甜酷感Balenciaga機車腋下包！鉚釘仿舊金屬扣、34塊皮革打造

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記者鮑璿安／專題報導

Balenciaga 標誌性的機車包單品已經火紅20個年頭，在創意總監 Demna 手中最演變出新款「Le Cagole Sling Bag單肩包」，以扁平輪廓和簡約設計為主打特色，注入Y2K元素鉚釘和仿舊金屬小搭扣，超有個性的細節讓人愛不釋手。

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲名模 Stella Maxwell演繹Le Cagole Sling Bag單肩包 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲單肩包的外部飾有靈魂元素，扁平的鉚釘和仿舊金屬小搭扣 。（圖／記者鮑璿安攝）

Le Cagole是Balenciaga 近年來備受矚目的新作包款，以重塑經典新貌的方式登場，將Classic機車包款的標誌細節再演繹。Le Cagole的名字源自法國俚語「cagole」，意為「太過於」裝扮自己的時尚達人，成為設計靈感。而Le Cagole Sling Bag單肩包則在Y2K流行基礎上，讓美學發揮加乘作用，擴大了商品系列範疇，外身為長方形形狀並配有短肩帶，更輕鬆背在腋下，並提供S號和XS號兩種尺寸，為 Le Cagole 包款帶來了全新風格。
 

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Le Cagole Sling Bag單肩包一口氣帶來多種ARENA LAMBSKIN LEATHER顏色 。（圖／品牌提供）

單肩包的外部飾有靈魂元素，扁平的鉚釘和仿舊金屬小搭扣，以及拉鍊頭，金屬配件採用迷人的黃銅與黃銅五金，散發2000年代的時尚氛圍，並由34塊皮革獨立購成。而包身內袋採用環保可持續性的棉帆布材料，標榜實用特質，兩個拉鍊口袋位於前部與後部，提供日常置物需求，Le Cagole Sling Bag單肩包一口氣帶來多種ARENA LAMBSKIN LEATHER顏色，包括金屬光澤塗層，絕對是街頭矚目焦點，也是品牌下一個 IT Bag。

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關鍵字：

包開箱, Balenciaga, Le Cagole, Sling Bag, 單肩包

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