日本最新趨勢「Quiet Beauty」　從容不迫又充滿質感的妝容

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供

日本向來在美妝產業上,不管是技術還是妝容表現,都能很敏銳地走出自己的趨勢,THREE日本首席彩妝師佐藤裕太更是提出未來的潮流「Quiet Beauty」,透過「安靜之美」打造自然、隨性的從容不迫,同時又能展現出高度質感的妝容。

#Tips 1:不刻意的單一色系

想要掌握Quiet Beauty的最新趨勢,就是使用單色系來打造全臉的妝容,讓眼影、頰彩、唇彩甚至到眉妝,都呈現出類似相近的色澤,可以讓妝容更有整體性、一致感,強調的是一種平衡之美,而不是過度搶眼的風采。

#Tips 2:裸粉色大人氣

雖然Quiet Beauty不侷限在單一色彩的表現,但是若以好上手又能同時滿足多部位妝容展現,裸粉色會是很好的選擇,在日本女孩間也很受到歡迎,不會過於誇張或是讓整個妝容焦點太多,就像是沒化妝卻有修飾的小心機,展現出隨性自然的態度。

#Tips 3:權重五官比例

想要在Quiet Beauty上有更多的變化,佐藤裕太建議,可以適時地在整體妝容上面,找到一個重點,讓整體彩妝色彩平衡的同時,又有視覺聚焦的空間,像是如果以唇妝為主,眼彩或是腮紅就可以淡化簡單,而不是每一個部位都很強烈。

【推薦單品】

#THREE 魅光漫采綻色膏,售價1100元

隨著時代的腳步,現在人人都講求「效率」,盡可能在所有事情上縮短時間,但THREE卻以「繞道旅途」概念,把旅行腳步放慢的態度,推出全新春季彩妝系列,尤其以魅光漫采綻色膏品項最具代表性,是品牌從未出現過的多功能彩膏,可以當作頰彩、唇彩或是染眉膏等單品使用,其中04裸色最受到日本喜愛,卡士達般的質地輕鬆暈染之後,創造服貼自然的妝效,更厲害的是還有很好的持妝效果,即使上眼也不容易積線、卡粉,是一款值得嘗試的單品。

#MAKE UP FOR EVER 藝術大師摩登裸霧唇膏筆,售價950元

在2023年年初上市就立刻完售的裸霧唇膏筆,終於在2024年初再度登場,7支不同色調的裸粉系,盲選都不容易出錯,可以輕鬆打造溫柔的妝容視覺,重點是奶霜質地一抹潤澤滑順,同時又可以呈現出時髦裸霧的唇妝效果。

#sisley 植物閃耀水潤光唇膏 #13,售價1650元

被譽為「最完美裸色」的#13比佛利蜜桃杏仁,不僅是全美奢侈百貨熱銷冠軍,在台灣剛上市就賣到缺貨,帶有水光感的蜜桃橘粉色,不管是任何膚色都能夠簡單駕馭,打造完美千金唇色,裡面蘊含植物萃取精華配方,上妝等同保養,一整天不間斷呵護雙唇。