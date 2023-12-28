日本最新趨勢「Quiet Beauty」　從容不迫又充滿質感的妝容

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

日本向來在美妝產業上，不管是技術還是妝容表現，都能很敏銳地走出自己的趨勢，THREE日本首席彩妝師佐藤裕太更是提出未來的潮流「Quiet Beauty」，透過「安靜之美」打造自然、隨性的從容不迫，同時又能展現出高度質感的妝容。

＃Tips 1：不刻意的單一色系

想要掌握Quiet Beauty的最新趨勢，就是使用單色系來打造全臉的妝容，讓眼影、頰彩、唇彩甚至到眉妝，都呈現出類似相近的色澤，可以讓妝容更有整體性、一致感，強調的是一種平衡之美，而不是過度搶眼的風采。

＃Tips 2：裸粉色大人氣

雖然Quiet Beauty不侷限在單一色彩的表現，但是若以好上手又能同時滿足多部位妝容展現，裸粉色會是很好的選擇，在日本女孩間也很受到歡迎，不會過於誇張或是讓整個妝容焦點太多，就像是沒化妝卻有修飾的小心機，展現出隨性自然的態度。

＃Tips 3：權重五官比例

想要在Quiet Beauty上有更多的變化，佐藤裕太建議，可以適時地在整體妝容上面，找到一個重點，讓整體彩妝色彩平衡的同時，又有視覺聚焦的空間，像是如果以唇妝為主，眼彩或是腮紅就可以淡化簡單，而不是每一個部位都很強烈。

【推薦單品】

＃THREE 魅光漫采綻色膏，售價1100元

隨著時代的腳步，現在人人都講求「效率」，盡可能在所有事情上縮短時間，但THREE卻以「繞道旅途」概念，把旅行腳步放慢的態度，推出全新春季彩妝系列，尤其以魅光漫采綻色膏品項最具代表性，是品牌從未出現過的多功能彩膏，可以當作頰彩、唇彩或是染眉膏等單品使用，其中04裸色最受到日本喜愛，卡士達般的質地輕鬆暈染之後，創造服貼自然的妝效，更厲害的是還有很好的持妝效果，即使上眼也不容易積線、卡粉，是一款值得嘗試的單品。

＃MAKE UP FOR EVER 藝術大師摩登裸霧唇膏筆，售價950元

在2023年年初上市就立刻完售的裸霧唇膏筆，終於在2024年初再度登場，7支不同色調的裸粉系，盲選都不容易出錯，可以輕鬆打造溫柔的妝容視覺，重點是奶霜質地一抹潤澤滑順，同時又可以呈現出時髦裸霧的唇妝效果。

＃sisley 植物閃耀水潤光唇膏 #13，售價1650元

被譽為「最完美裸色」的#13比佛利蜜桃杏仁，不僅是全美奢侈百貨熱銷冠軍，在台灣剛上市就賣到缺貨，帶有水光感的蜜桃橘粉色，不管是任何膚色都能夠簡單駕馭，打造完美千金唇色，裡面蘊含植物萃取精華配方，上妝等同保養，一整天不間斷呵護雙唇。