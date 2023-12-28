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全球才2000瓶！手工金龍加持施華洛世奇水晶　超奢華龍年限定太尊貴

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

迎接龍年的到來，許多美妝品牌都紛紛推出具有年味的限定單品，以下就盤點多個值得收藏的好物，不僅是經典之作，新包裝也充滿節慶氛圍。

＃嬌蘭 藝術沙龍迷夜橙花淡香精－幸運摯紅璀璨蜂印瓶，售價38000元

▲嬌蘭,THREE,LUSH,龍年,彩妝,保養,香水,。（圖／品牌提供）

頂級奢華的香氛世家嬌蘭在龍年之際，把焦點放到經典的創始蜂印瓶，攜手巴黎珠寶藝術家Francesco Truscelli將迷夜橙花淡香精改頭換面，運用精緻手工製作出鍍金的金龍，栩栩如生的型態展現極致精巧工藝，綴以施華洛世奇水晶，全球限量2000瓶。

＃THREE 平衡潔膚油N－龍年限定，售價1550元

▲嬌蘭,THREE,LUSH,龍年,彩妝,保養,香水,。（圖／品牌提供）

僅在亞洲地區販售的龍年限定潔膚油，運用天然植萃成分打造精油系卸妝，早就是品牌熱賣超過10年的代表性作品，2023年初更是成分升級，添加番紅花萃取精華，乳化速度更短暫，全新包裝換上紅色瓶身與金色的摺紙感拼接龍圖騰，更顯大氣。

＃LUSH 龍騰花開禮盒，售價950元

▲嬌蘭,THREE,LUSH,龍年,彩妝,保養,香水,。（圖／品牌提供）

超可愛的龍騰花開禮盒，裡面有LUSH最受到大家喜愛的汽泡彈，以金球作為基礎，上面環繞著整隻紅龍，更是點綴了金色閃粉，丟進浴缸裡面瞬間泡沫滿滿，又散發療癒橙花香氣，相當可愛又有趣，同時搭配香檳派對沐浴露，更能讓新的一年擁有開闊好運氣。

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關鍵字：

嬌蘭, THREE, LUSH, 龍年, 彩妝, 保養, 香水

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