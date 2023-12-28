郎朗狂替混血嬌妻「愛的呼呼」暖手　吉娜愛麗絲仙氣飄飄登台

▲吉娜愛麗絲（右）與郎朗上周來台舉辦迪士尼音樂會，夫妻倆同台演出深受矚目。（圖／翻攝ginaalicepiano IG）

記者陳雅韻／台北報導

大陸鋼琴家郎朗與同為鋼琴家的德韓混血老婆吉娜愛麗絲（Gina Alice），上周來台舉辦兩場迪士尼音樂會，和國家交響樂團、指揮吳曜宇、歌手RJ Woessner、吉他手Federico Ramos、二胡王銘裕帶給台灣觀眾難忘的音樂饗宴。29歲的吉娜愛麗絲公開幕後花絮，身穿裸色花卉裝飾紗裙禮服的她仙氣飄飄，帶著要價13萬元的Dior「工作包」現身後台，更吸睛的是當時身體微恙的她上場前竟有老公郎朗「愛的呼呼」，不停為她暖手，甜蜜指數破表。

▲吉娜愛麗絲的工作包是Dior Toujours古銅色大型藤格紋圖案小牛皮中型手袋，130,000元。（圖／翻攝ginaalicepiano IG）

2019年6月郎朗閃電迎娶小他12歲的吉娜愛麗絲，並在法國凡爾賽宮舉辦婚宴轟動樂壇，2021年迎來兩人愛的結晶升格當爸媽。吉娜愛麗絲的高顏值深受時尚圈矚目，除了忙於音樂事業也積極參與時尚活動，她與Dior關係尤其友好，此次來台就背著Dior Toujours古銅色大型藤格紋圖案小牛皮中型手袋，時尚又大容量的設計方便她工作時使用。

▲郎朗佩戴HUBLOT Spirit of Big Bang MECA-10 腕錶鈦金屬款配紅色錶帶，717,000元。（圖／HUBLOT提供）

郎朗此次在迪士尼音樂會中演奏，也身穿Dior要價約15萬元的西裝上陣，精湛的琴藝讓觀眾聽得如癡如醉，下了台他則旋即戴上伴他周遊各國的HUBLOT酒桶型Spirit of Big Bang MECA-10腕錶鈦金屬款，他特別換上亮紅色橡膠錶帶，與面盤透出黑化處理零件的HUB1233機芯形成強烈對比，非常吸睛，夫妻倆不僅在樂壇是耀眼巨星，也是時尚圈寵兒。