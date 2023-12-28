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4步驟手技每天都能做！放鬆舒壓雙眼才不會老得快

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

眼周肌膚細緻又薄透，每天面臨多次眨眼已經負荷很重，加上現代人常常緊盯螢幕手機，休息時間減少，更是加重了眼睛的負擔，建議每天可以透過4個手技按摩，不僅可以幫助放鬆舒緩壓力，更能全方位抗老。

STEP 1：緊眼周

▲肌膚之鑰,后,赫蓮娜,眼霜,保養,。（圖／品牌提供）

可以使用按摩棒，將整個眉型分為前中後三段，從眉骨下方向上滑動，三點輕壓肌膚，每隻眼睛重複3次。

STEP 2：撫眼角

▲肌膚之鑰,后,赫蓮娜,眼霜,保養,。（圖／品牌提供）

一手延伸外眼角區域，另一手持按摩棒朝太陽穴輕輕畫圈按摩，最後輕壓太陽穴，達到放鬆拉提，每隻眼睛重複3次。

STEP 3：驅眼袋

▲肌膚之鑰,后,赫蓮娜,眼霜,保養,。（圖／品牌提供）

使用眼部專用按摩棒，從眼睛內側開始向外滑動，僅單方向的拉提，不要重複來回摩擦，每隻眼睛重複6次。

STEP 4：改善黑眼圈

▲肌膚之鑰,后,赫蓮娜,眼霜,保養,。（圖／品牌提供）

指腹輕按內眼角下方凹陷處，然後指腹緩慢地在眼周滑動，重複3次後，輕輕按壓太陽穴結束。

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＃肌膚之鑰 塑妍逆齡煥活眼霜，15ml、售價9000元

▲肌膚之鑰,后,赫蓮娜,眼霜,保養,。（圖／品牌提供）

將大自然的天然頂級成份搭配最新科技，肌膚之鑰在年末重磅推出全新的塑妍逆齡煥活眼霜，淬蘊高達5倍濃度的「雨林秘藏薑王精萃」，輔以珍稀黃金蜜柑提亮活萃，為眼周肌膚打造零死角的防護網，全方位滋養潤澤，同時淡化細紋乾燥，重現緊緻拉提的效果，讓歲月不在眼周留下痕跡，完美抵抗老化。

＃后 還幼眼霜，25ml、售價13800元

▲肌膚之鑰,后,赫蓮娜,眼霜,保養,。（圖／品牌提供）

將韓國宮廷秘方融合進保養裡面，后最頂級的還幼系列也在日前升級，從生長26萬小時的天然山蔘全草中，運用獨門「百蒸膏法」經過100小時淬鍊，提取出高濃度的豐富人蔘皂苷，搭配當歸、大棗、熟地黃、茯苓等天然草藥配方，全面逆齡綻現永恆童顏之美。

＃赫蓮娜 黑繃帶修護眼霜，15ml、售價9200元

▲肌膚之鑰,后,赫蓮娜,眼霜,保養,。（圖／品牌提供）

首支加入30%「抗老王牌」成分普拉斯鏈的眼霜，不僅是業界最高濃度，更搭載四重玻尿酸、積雪草、維他命原B5等成分，直接在肌膚上做到修圖的效果，注入撫紋緊實的抗老能量，同時還能夠深層修護，讓眼周明亮有神。

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關鍵字：

肌膚之鑰, , 赫蓮娜, 眼霜, 保養

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