4步驟手技每天都能做！放鬆舒壓雙眼才不會老得快

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

眼周肌膚細緻又薄透，每天面臨多次眨眼已經負荷很重，加上現代人常常緊盯螢幕手機，休息時間減少，更是加重了眼睛的負擔，建議每天可以透過4個手技按摩，不僅可以幫助放鬆舒緩壓力，更能全方位抗老。

STEP 1：緊眼周

可以使用按摩棒，將整個眉型分為前中後三段，從眉骨下方向上滑動，三點輕壓肌膚，每隻眼睛重複3次。

STEP 2：撫眼角

一手延伸外眼角區域，另一手持按摩棒朝太陽穴輕輕畫圈按摩，最後輕壓太陽穴，達到放鬆拉提，每隻眼睛重複3次。

STEP 3：驅眼袋

使用眼部專用按摩棒，從眼睛內側開始向外滑動，僅單方向的拉提，不要重複來回摩擦，每隻眼睛重複6次。

STEP 4：改善黑眼圈

指腹輕按內眼角下方凹陷處，然後指腹緩慢地在眼周滑動，重複3次後，輕輕按壓太陽穴結束。

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