豆腐減肥法夯爆！營養師：豆腐製品藏「熱量陷阱」、熱量和營養差很大

▲嫩豆腐是瘦身時的好選擇。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

女神宋慧喬成功靠豆腐減重，不少人對豆腐減肥法趨之若鶩，但你以為豆腐製品都是低脂肪、低碳水嗎？那可不一定喔！營養師程涵宇分享，豆腐製品種類繁多，別以為看起來差不多，其實熱量和營養差超多！盤點7種豆腐製品教你聰明吃、不踩雷！

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

#熱量第1名 生豆皮/2片209Kcal

擁有高蛋白質超優秀，但熱量要注意！營養師程涵宇提醒，別以為熱量低都大吃特吃，豆皮是豆漿加熱後表面凝結的蛋白薄膜，所以原料製程簡單富含蛋白質，以兩片生豆皮（100g）就含有3.6顆雞蛋的蛋白質營養，但是因為生豆皮製程有添加油脂同時也可以作為消泡用，所以也直接反應在熱量上，應避免油煎油炸吸油後反而熱量更爆表。

#熱量第2名 百頁豆腐/半條196Kcal



滷味中最常出現的百頁豆腐，百頁豆腐和一般豆腐不同，是利用大豆蛋白、澱粉、大豆油及調味料所製成，所以相對鈉含量高，吃半條就很可觀，它不僅是熱量高，就連脂肪、含鈉量、碳水化合物也最高。

#熱量第3名 小方豆干 /1又1/3片161大卡

將黃豆打成漿，加入硫酸鈣等凝固劑放入模具中成型，扎實口感鈣含量高，是補鈣好朋友，但是營養師也提醒，購買市售豆乾時避免添加有防腐劑、色素等不必要添加更健康。



板豆腐 /1/4盒88Kcal

原料簡單，黃豆研磨成豆漿後再加硫酸鈣凝固劑就可完成，扎實的口感保留更多的蛋白質，低熱量低油脂低鈉，增肌減脂該有的都有，推薦大家減肥必吃。

#雞蛋豆腐 1/3盒79Kcal

成分口感和嫩豆腐相似，因為加了雞蛋所以帶有雞蛋香氣的豆腐。最低脂、熱量也低，鈣含量表現也不錯，減肥中除了板豆腐、嫩豆腐外想換換口味，雞蛋豆腐也是好選擇。

#嫩豆腐 1/3盒53Kcal

原料為黃豆，主要加入了氯化鎂或葡萄糖酸內酯讓蛋白質凝固而成型，所以鈣沒有板豆腐來得高 ，可以把嫩豆腐想成稀釋版的板豆腐，熱量及蛋白質都約為板豆腐的六成。

#豆花 半碗39Kcal

豆花其實就是豆漿加入凝固劑，成分簡單吃起來沒負擔，鈣含量表現也很不錯，建議單獨吃少糖最好，若要加配料珍珠、粉粿、草仔粿這類的碳水都高高，盡量選擇透明狀的低熱量配料像是愛玉、仙草，才能吃得美味沒負擔！