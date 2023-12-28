Swatch終身享免費換電池！　石英錶防水再強也別戴著泡溫泉

▲Swatch提醒佩戴腕錶要避免接觸化學物質，如香水、防曬乳等。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

多數人知道機械錶需要定期保養，但對於入門門檻較低的石英錶，則多撐到電池沒電才想送檢查，其實從日常小細節開始注意，就能延長石英錶的壽命。保護外觀就要避免讓腕錶接觸化學物質，使用香水、防曬乳或保養品後等待乾了再戴錶；而延長內在使用年限，平日就要重視防水，雖然多數錶都有「基礎防水」，但仍要避免戴錶泡溫泉、桑拿浴讓細小的水分子跑進錶中。至於換電池的服務各品牌規定不同，最令錶迷驚嘆的是Swatch竟是終身免費換電池！

▲Swatch WHAT IF…BEIGE腕錶，3,450元。

引領時尚錶流行的Swatch，旗下錶款均享有免費換電池，是不少錶迷大推的貼心獨家服務，而錶款的日常保養也是關鍵，Swatch建議無論是塑料、矽膠或金屬材質錶帶，玩水過後務必以清水輕輕沖洗手錶，以免海水鹽分或游泳池的化學物質殘留，同時避免用酒精消毒保養錶帶，皮錶帶遇水需以乾布擦拭；至於容易卡灰塵與髒汙的接合處，可使用軟毛刷清潔。

▲Swatch IN THE BLACK腕錶，8,500元。

CASIO G-SHOCK也有秘密服務，旗下金屬錶款在保固期限內，於台北、高雄兩個維修中心提供清洗錶帶與錶殼服務，但保固年限、清洗範圍與標準都會依錶款而異，若沒有功能性問題而清潔會酌收費用。G-SHOCK以防震、防水等強悍設計著稱，為錶款性能上的保固，外觀則不在維修範圍之內，品牌平日保養很重要，例如太陽能錶款不要置於完全照不到光之處，以免傷了內在。





▲G-SHOCK錶款在保固期內若發生功能性問題，提供免費維修（不含外觀）。（圖／G-SHOCK提供，以下同）





▲G-SHOCK X Rich Brian腕錶GA-2100RB-3A，4,500元。