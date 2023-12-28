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POP MART西門町旗艦店華麗內裝曝光　全台最大萌粒專區12／29見客

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▲POP MART西門町旗艦店內裝曝光。（圖／業者提供）

▲POP MART西門町旗艦店內裝曝光。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

接手西門町KFC肯德基地標的POP MART旗艦店，將於明（12／28）正式開幕，今（12／28）曝光華麗內裝，採用分區展示販售不同類型的商品，除了最新款盲盒與人氣手辦之外，還有猶如糖果一般的可愛「萌粒」專區、具收藏價值的大型MEGA公仔展示區，以及全台首個POP MART專屬直播室及藝術展演空間。

▲POP MART西門町旗艦店內裝曝光。（圖／業者提供）

▲POP MART西門町旗艦店內裝曝光。（圖／業者提供）

POP MART西門町旗艦店以復古劇院作為設計概念，一樓門面的天花板採用大量燈飾，搭配黑白棋盤格地板及金銅色系裝潢，重新演繹品牌意象的復古風格，最新款盲盒商品及旗艦店限定商品都可在此找到；二樓則設置全台最大最完整的「萌粒」體驗區，琳瑯滿目的各式萌粒如同糖果一般，透明陳列架看起來氣勢十足，像是海報般的打卡場景。

▲POP MART西門町旗艦店內裝曝光。（圖／業者提供）

三樓則有全台最大、最完整的「MEGA珍藏館」，展出POP MART TAIWAN所有曾經販售過的大型款式，消費者可近距離觀賞每件作品，旁邊還設置了布景拍照間，讓顧客可以帶著心愛的公仔拍出美照。另有全台首間POP MART直播室，未來將會推出商品介紹、開箱節目以及更多趣味內容。

▲POP MART西門町旗艦店內裝曝光。（圖／業者提供）

▲POP MART西門町旗艦店內裝曝光。（圖／業者提供）

四樓整層規劃為展演空間，開幕期間與設計師Lang合作，展出筆下經典角色「Hirono 小野」的系列創作，可愛的小男孩外型卻帶著些許困惑與無奈的氣息，投射現代人的內心世界，未來也將開放各類藝術家及設計師佈展。

▲POP MART西門町旗艦店內裝曝光。（圖／業者提供）

業者表示，開幕期間旗艦店推出多款全台獨家商品，包含「泡泡萌粒幸運星系列」、「SKULLPANDA異形瓶」及「CRYBABY異形瓶」等限定萌粒，另「泡泡萌粒LABUBU扭蛋機&MINI公仔繽紛派對套裝」則把LABUBU變成扭蛋機身，隨時都可轉出迷你萌粒超適合收藏。「SKULLPANDA baby 吾邪」及「SKULLPANDA 惑得」兩款限量公仔也將於開幕當日開放預購。

▲間諜家家酒台中快閃店。（圖／業者提供）

▲POP MART旗艦店開幕首日開賣「SKULLPANDA 惑得」。

日本動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》快閃店從12／22至1／28期間，現身台中PARK2草悟廣場，現場2.5米高的「安妮亞巨型氣偶」，在台中首度亮相，還有集結動畫中多角色的「角色大道」及「可愛安妮亞外牆」，並有洛伊德、安妮亞、約兒、彭德組成的家庭日常生活等8大打卡點，不僅好拍還喚起看動畫的滿滿回憶。

▲間諜家家酒台中快閃店。（圖／業者提供）

▲間諜家家酒台中快閃店。（圖／業者提供）

業者表示，店內推出超過百款快閃店限定新品，包括安妮亞圖樣「背心」，以及貝琪、達米安及尤利等多款角色的專屬鑰匙圈，與其他杯墊等居家用品，讓生活中充滿「間諜」風，店內消費滿688元，還可隨機獲得磁鐵一枚。

▲間諜家家酒台中快閃店。（圖／業者提供）

▲間諜家家酒台中快閃店。（圖／業者提供）

關鍵字：

POP MART, 西門町, 旗艦店, 內裝

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