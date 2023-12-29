營養師曝「喝酒6秘訣」減少傷害、不發胖！喝前先吃1種食物

▲年末酒局多，營養師教6招秘訣減少傷害、降低肥胖。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels、IG@angela_dietitian

每到節慶氣息濃厚的年末，各種聚會、飯局也跟著多起來，除了美食，也少不了飲酒助興，但酒喝多了除了身體不舒服，還怕會發胖。知名營養師張家榕就分享常見酒類的熱量排行榜，同時給出6個喝酒小秘訣，能幫助減少喝酒傷害、降低肥胖，讓你喝酒也能不怕胖。

＃避開高熱量、選擇低醣的酒



酒精濃度越高熱量越高，而調酒的糖分也比較多，所以若真的要喝，營養師盡量選擇熱量低的酒類，並且也不要喝過量。

＃和澱粉食物替換，製造熱量赤字



1g酒精約等於7.1大卡，因此酒又被稱為「液體麵包」，建議跟正餐澱粉替換，若要喝酒就少吃點飯、麵，騰出熱量空間，才不容易爆量。

＃選對下酒菜



身體會優先代謝酒精，所以喝酒時吃下的高熱量、高油食物，都會被囤積起來。因此下酒菜記得少選炸物，並且最好搭配蔬菜類食物，如滷海帶、和風沙拉等等。

＃喝酒前先吃蛋白質食物



喝酒前可先吃些像是毛豆、豆腐、雞肉、海鮮等優質蛋白質食物墊墊胃，能幫助減緩酒精吸收，還能增加飽足感。

＃喝酒前補充維生素B群

代謝酒精需要維生素B群的幫忙，但營養師提醒，吃B群對於直接解酒的效果不大。

＃多喝水，邊喝酒邊配水



水是最好的解酒藥，而且酒精利尿，口渴或脫水也會讓人嘴饞而吃更多食物。因此多喝水不僅補充水分，也能幫助酒精代謝，如果可以，可喝一口酒配一口水。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。