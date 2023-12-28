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賈靜雯、王淨、林奕嵐大秀美唇　首度公開最愛唇膏色號

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▲▼林奕嵐、王淨、賈靜雯出席2024《迪奧藍星唇膏》上市記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲迪奧找來3位當紅人氣女星王淨、賈靜雯、林奕嵐擔任2024彩妝大使。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

女星賈靜雯、王淨及林奕嵐3位女星以2024迪奧大使之姿，出席品牌唇膏升級記者會，侃侃而談她們的美麗秘密，一起來聽聽私底下她們最愛的唇色與唇部保養的小妙招。

▲▼林奕嵐、王淨、賈靜雯出席2024《迪奧藍星唇膏》上市記者會。（圖／記者湯興漢攝）

剛拿下金鐘新人獎的林奕嵐分享示，挑選唇膏會依據平時看當天的心情，來搭配我的唇色，即使同一套穿搭，藉由更換唇色就能展現不同的面貌，像今天就是用#100打底後再疊擦玫瑰紅棕色#720，不僅讓雙唇看起來更有層次，更多了一份優雅自信。

▲▼林奕嵐、王淨、賈靜雯出席2024《迪奧藍星唇膏》上市記者會。（圖／記者湯興漢攝）

對藍星唇膏一見鍾情的王淨表示：今天擦的色號是#777，我喜歡單擦，比較方便，尤其喜歡唇膏這種絲絨霧感，帶橘紅色調的全新色號，代表著勇敢與熱情，而且#777也有著幸運的寓意。

▲▼林奕嵐、王淨、賈靜雯出席2024《迪奧藍星唇膏》上市記者會。（圖／記者湯興漢攝）

氣場強大的賈靜雯則是分享，今天擦的色號是特霧質地的#999，只要出席正式場合，我都會飽滿地擦上999，這絕對是每一位女人的紅唇首選。此外，#999也可以薄擦創造出慵懶鬆弛感，像最近天氣比較冷，我隨時都會帶著潤唇膏，幫助雙唇隨時滋潤，也可以當唇部打底使用。

▲▼迪奧藍星唇膏升級記者會。（圖／品牌提供）

▲Dior 藍星唇膏#100、#999。

迪奧藍星唇膏即將再2024全面升級，一口氣推出36款色選，包含經典正紅色、時尚玫粉色，及潮流裸棕色以及兩款妝效，分別為經典緞光與絲絨特霧，能滿足各種妝感需求，就連外型也變得更時髦，完美融入經典高訂細節，像是銀色藤格紋搭配銀色CD LOGO扣環，以及外殼升級為磁吸式設計，完美展現迪奧的高級訂製精神。

▲▼林柏宏擔任底妝大使。（圖／品牌提供）

▲▼林柏宏擔任底妝大使。（圖／品牌提供）

▲林柏宏擔任年度Giorgio Armani的底妝摯友。

擔任美妝大使並非女星專利，Giorgio Armani也邀來男神林柏宏成為年度亞曼尼底妝摯友，完演繹新品設計師水燦光影粉底。林柏宏透露自己第一次接觸的粉底液就是Armani Beauty，對於妝效和長效持妝能力感到非常安心，甚至出國時若忘記帶都會馬上在機場買一罐帶在身上。
 

關鍵字：

迪奧, 林奕嵐, 王淨, 賈靜雯, 藍星唇膏

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