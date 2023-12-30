修杰楷穿全球限量300件皮衣「搭1亮點」秀好品味！自豪連賈靜雯都讚帥

▲修杰楷搶先穿上全球僅有300件的超限量DAVID BOWIE聯名羊皮大衣，展現時尚好品味。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

紐約高級男裝設計師品牌john varvatos，繼今年3月於微風廣場開設台灣首間精品店，將帶有奢華搖滾、叛逆個性的都會風格正式帶入台灣後，全台第二間精品店也於近日在微風南山盛大開幕，還邀來男星修杰楷搶先逛店，並演繹全新秋冬系列。穿上全球限量300件的DAVID BOWIE聯名羊皮大衣的他一展搖滾又紳士的都會型男魅力，更自曝這身造型就是會被太太賈靜雯稱讚帥氣的穿搭look，推薦男生每個人都要有一件皮外套。

身兼製作人和演員的修杰楷，在近來繁忙的行程中抽空現身愛牌john varvatos全新微風南山精品店，他全身都以「DAVID BOWIE聯名系列」來搭配，以簡約的圖騰短T搭配深色牛仔褲，再外罩上全球超限量300件的納帕羊皮大衣，更在領口處綁上小領巾作為裝飾，完美穿出奢華搖滾的時尚質感。

他表示自己很喜歡這套穿搭，尤其是限量聯名的皮外套，他很喜歡這種皮外套的風格，不會只有搖滾感，也可以穿出正式的感覺，也可以很休閒。他更大推脖子上的小領巾，是整身穿搭的小巧思，「最近天氣日夜溫差很大，有一個小領巾幫脖子保暖後就不會感覺到那麼冷」，他認為是一個很適合在天氣比較不穩定、日夜溫差大的時候使用的配件。

他也自曝，自己平時穿的都比較簡單一點，所以穿上像是這種風格的造型就會被太太賈靜雯稱讚帥，「因為她常常看到我的時間都是早上，剛好都是我送完小孩，要去運動的時候，她會覺得我很像個運動員。」但他也立刻為自己辯解，笑說「但如果晚上出去吃飯，我是可以穿的很帥的！」透露賈靜雯喜歡他穿的不要太複雜，但在整體搭配上有個重點在，就像是他這一套穿搭，就以皮外套最為重點搭配。

其實對穿搭造型很有想法的修杰楷，被問到不容易出錯的穿搭技巧，他就推薦男生可以備有一件皮外套，因為皮外套有很多不同的搭配方式。「像我今天裡面是搭的是一個比較搖滾的短T搭配一個領巾，其實是很簡單的；天氣比較冷的時候，也可以搭配高領毛衣；甚至搭配襯衫都是很棒的穿搭。這樣就可以有3種不一樣的穿搭，還滿實用的」。