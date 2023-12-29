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潘瑋柏撞羅志祥4274萬名錶　選錶品味一致、LV包也挑同系列

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▲▼潘瑋柏 羅志祥撞錶 。（圖／翻攝IG）

▲潘瑋柏戴香奈兒項鍊，手腕上則是RICHARD MILLE RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪腕錶，約42,740,000元。（圖／翻攝showlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

演藝圈內的鐘錶大戶潘瑋柏又曬新錶了，此次是參加時尚雜誌《Madame Figaro》活動，他一身黑裝搭配香奈兒（CHANEL）項鍊，同時戴上瑞士名錶RICHARD MILLE全球限量50只的 RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪腕錶，巧的是同為品牌鐵粉的羅志祥，今年6月也曝光同款錶，兩人撞了約42,740,000元的笑臉錶。

▲▼潘瑋柏 羅志祥撞錶 。（圖／翻攝IG）

▲羅志祥秀全球限量50只的RICHARD MILLE RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪腕錶，身後的衣帽間猶如精品店規模。（圖／翻攝showlo IG）

讓潘瑋柏與羅志祥大手筆搶下的RICHARD MILLE RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪腕錶，結合複雜功能機芯與頂尖裝飾工藝，堪稱微型藝術品，第一眼會被經過微噴砂和手繪處理的Smiley笑臉圖案吸引，周圍還點綴出自雕刻師Olivier Kuhn之手的K金裝飾，包括微噴砂和拋光處理的鳳梨、微噴砂並逐一拋光去除PVD塗層的黃金仙人掌棘刺、黃金太陽，以及由0.2克紅金製成再以粉色PVD塗層的紅鶴，令人驚嘆的是雞尾酒杯竟表現出水珠凝結的冰涼感，做工相當精緻。

▲▼潘瑋柏 羅志祥撞錶 。（圖／翻攝IG）

▲潘瑋柏背黃色款LV Speedy BANDOULIÈRE 40包，362,000元。（圖／翻攝willpan23 IG）

▲▼潘瑋柏 羅志祥撞錶 。（圖／翻攝IG）
▲羅志祥搶先擁有紅色款LV Speedy BANDOULIÈRE 40包，362,000元。（圖／翻攝showlo IG）

潘瑋柏與羅志祥不僅名錶品味相近，潮流時尚單品眼光也雷同，都已在1月4日正式上市前，搶下LV（Louis Vuitton，路易威登）男裝創意總監菲董（Pharrell Williams）操刀設計的2024春夏Speedy BANDOULIÈRE 40包款，全新改版的Speedy包不僅包身變柔軟了，圖案設計也別出心裁，Monogram圖案以絲網印刷工藝製作，呈現猶如手繪般的模糊效果。

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關鍵字：

羅志祥, 潘瑋柏, RICHARD MILLE, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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