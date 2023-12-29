好準！吃鯛魚燒「從哪裡開始吃」　秒測你的真實性格

記者曾怡嘉／台北報導

你知道你是哪種個性嗎？不用從朋友口中得知，《小紅書》上就有一個很夯的心理測驗，只要從你吃鯛魚燒的第一口位置，就能看出你的真實性格，測過的都說準！

▲（圖／翻攝自小紅書）

＃吃鯛魚燒的時候，通常都會從哪裡咬下第一口呢？

A.從頭部開始吃

B.從尾巴開始吃

C.從腹部開始吃

D.從背上開始吃

E.撕開尾巴開始吃

F.撕開頭部開始吃

-----------------（下有完整解析）

#挑選A的你

你做人直爽且不拘小節，想說什麼就說什麼，尤其討厭輸的感覺，有時候稍微不順自己的心意就容易發脾氣，但脾氣來得快也去得快，不太會記仇，也相當有領導能力。

#選擇B的你

你的心思很謹慎細膩，做事之前都會在心中反覆推演，希望可以面面俱到，較容易為他人著想，感情方面較為遲鈍，有時候身邊有喜歡你的人，你卻完全不知道。

#選擇C的你

個性活潑開朗，做人聰明也懂人情世故，有時候過度熱心幫助別人，卻把自己害慘了，建議很多事情都量力而為比較好。

#選擇D的你

你對美感特別要求，與其在人多吵鬧的場合，你寧可一個人靜靜的看書或是思考，你心腸很軟，很容易同情別人。

#選擇E的你

你很懂禮貌，對長輩或是主管相處都能進退得宜，很容易受到他人的信賴，但凡遇到自己的重要大事的時候，卻時常猶豫不決。

#選擇F的你

你很有行動力，只要下定決心就沒有辦不到的事情，在金錢方面比較小心，會理財也不輕易和他人有金錢往來，帶有點完美主義感。