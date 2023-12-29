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2024優雅「跨年提案」拒絕人擠人！露天電影院、海邊日出微醺行程最Chill

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實習記者施至真／綜合報導

這個周末即將迎接2024跨年，討厭人擠人，但又想要來一場別緻的跨年行程，除了宅在家也能享受跨年演唱會，露天電影院和海邊看日出，絕對是最Chill的選項，以下5個跨年提案必須筆記起來！

＃泡湯

雖然跨年夜的氣溫不算太冷，但和朋友、家人或另一半一起泡溫泉，絕對是一件療癒又放鬆的行程，除了聊聊天、吃點東西、喝喝小酒，最重要的是在2023年的最後一天，和重要的人聯繫感情！

▲2024優雅「跨年提案」拒絕人擠人！。（圖／翻攝IG@）

▲跨年最適合和家人朋友泡溫泉小聚。（圖／實習記者施至真攝）

＃線上演唱會

討厭人擠人沒關係，還是能在家裡參加線上演唱會，從北到南，全台各縣政府、遊樂園都祭出不同的演唱會夢幻卡司，就連海外嘉賓都是重磅等級！「臺北最High新年城」請來韓女團MAMAMOO成員華莎、嘻哈女王JESSI空降台中中央公園跨年場，韓流女神金世正則在台南開唱。

▲2024優雅「跨年提案」拒絕人擠人！。（圖／翻攝IG@）

▲MAMAMOO成員華莎、韓流女神金世正，跨年來台開唱。（圖／翻攝IG@_mariahwasa，@clean_0828）

＃露天電影院

快趁著好天氣，來一場最浪漫的電影約會吧！享受栩栩微風、星空夜景，再來一杯小酒放鬆，現在就揪朋友去「露天電影院」，來一場最Chill的微醺跨年夜吧。

＃景觀餐廳

北部的朋友如果不想要人擠人，又想看跨年煙火，不妨到景觀餐廳用餐享受，可以舒適的坐在位子上享受美食，還能欣賞美美的夜景，如果選擇的方向正確的話，說不定還能看到101煙火唷！

＃海邊看日出

跨完年後，打算high一整晚的朋友們，不妨移動腳步到海邊，買點宵夜、點心，吹吹海風、靜靜享受日出到來，迎接2024年的第一道曙光！再找個早餐店，吃完剛好回家補眠。

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關鍵字：

跨年, 2024跨年, 跨年提案, 電影, 線上演唱會, 跨年演唱會, 泡溫泉, 看日出

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