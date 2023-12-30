宮崎駿跨年「電影馬拉松」開跑！經典金句回顧：愛不是尋找一個完美的人

實習記者施至真／綜合報導

宮崎駿電影「跨年馬拉松」活動將於12月30日開跑，一連三天在台北美麗華大直影城獨家播出，精選7部經典人氣電影，包括《霍爾的移動城堡》、《崖上的波妞》、《神隱少女》、《魔法公主》、《天空之城》、《紅豬》等六部電影，搭配最新上映的《蒼鷺與少年》，讓吉卜力粉絲一次看到爽，以下經典金句也不能忘記！

《霍爾的移動城堡》金句推薦

「愛，不是尋找一個完美的人，而是學會用完美的眼光，欣賞那個不完美的人。」

「世界那麼大，人生那麼長，總會有這麼一個人，讓你想要溫柔的對待。」

▲宮崎駿跨年「電影馬拉松」開跑。（圖／翻攝IG@ghibliusa，下同）

《崖上的波妞》金句推薦

「我不知道我有多喜歡你，但如果是去見你，我一定是用跑的。」

「外面的世界不一定有多好，但你不要因為它不好，就不敢走進它。」

《神隱少女》金句推薦

「以前的事是不會忘記的，只是暫時想不起來而已。」

「不管前方的路有多苦，只要走的方向正確，不管多麼崎嶇不平，都比站在原地更接近幸福。」

《魔法公主》金句推薦

「不管妳曾經被傷害得有多深，總會有一個人的出現，讓你原諒之前生活對你所有的刁難。」

「我們太專注於自己的傷口，忘了要去握住別人伸出的手。」

《天空之城》金句推薦

「看到你從天上落下來，我心跳得好快，感覺有很美好的事要發生了。」

「無論有沒有人愛，都要努力成為一個可愛的人。」

《紅豬》金句推薦

「人生最艱難的那段路是要自己一個人走過來的，這樣，學到更多的是堅強，而不是感動。」

「成長是一筆交易，我們都是用樸素的童真與未經人事的潔白交換長大的勇氣。」

《蒼鷺與少年》金句推薦

「它沒有太大的力量，很快就會忘記的。」

「狡猾是我活著的智慧。」

「這疤痕是我自己造成的，這是我惡意的象徵。」