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日本星巴克全新「焙茶星冰樂」！加和菓子Q彈口感大好評　抹茶捲也搶吃

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實習記者施至真／綜合報導

日本星巴克年末又推出甜蜜新品啦！這回以焙茶作為主打，推出醇厚又鮮甜的焙茶拿鐵；咀嚼控也必須期待新品的焙茶風味星冰樂，加入「求肥」（以糯米粉加上砂糖或水飴揉成的和菓子材料）和鮮奶油，口感再升級！除了焙茶新飲品，甜點則推出苦甜參半的抹茶系列，螞蟻人光是看照片就口水直流。

▲星巴克新品。（圖／翻攝IG@starbucks_j）

▲日本星巴克焙茶系列新品暖心上市。（圖／翻攝IG@starbucks_j，下同）

日本星巴克趁著年末，推出茶系列新品，包括焙茶醇厚焦糖那堤、焙茶瑪奇朵星冰樂、草莓薰衣草那堤，以及抹茶系列甜品。其中，最讓人注目的絕對是這款焙茶瑪奇朵星冰樂，加入了牛奶、生奶油，上層再淋上蓬鬆香甜的奶油大福風味醬，甜蜜感完全爆擊少女心，底層在鋪上Q彈有嚼勁的求肥，吸一口就能感受到絕妙口感，實在太享受！也馬上吸引許多人嚐鮮分享：「焙茶的香味和求肥的嚼勁，太好吃了」、「絕對好吃」。

其實台灣星巴克的福吉茶那堤，就是使用日本嚴選的焙茶粉製成，店員私心推薦加價更換為燕麥奶，可享受尾韻焙茶結合自然穀物的甜香，另外，還要再加入一份濃縮，能喝到更濃郁溫和的口感，有興趣的朋友不妨試試看。

除了焙茶系列飲品，這回日本星巴克的抹茶甜點也是必吃清單！苦甜系抹茶奶油捲，吃一口就能感受蓬鬆蛋糕在口中化開；咀嚼控不能錯過抹茶奶油甜甜圈和抹茶奶油三明治，濃郁氣息與多層次口感交錯，每一口都是幸福的滋味。

▲星巴克新品。（圖／翻攝IG@starbucks_j）

喜歡茶製品的朋友，台灣的辻利茶舖絕對能滿足你的口腹之慾，除了經典的抹茶、焙茶拿鐵和冰沙，冬季限定的海鹽抹茶拿鐵也是必品嚐清單，當然除了飲品，焦糖海鹽堅果卷和抹茶生巧塔，也是期限限定的美味。

小茶栽堂的茶捲，完全是茶控的心頭好，以烏龍茶為主題，黃梔烏龍捲擁有淡雅花香，而金萱烏龍捲則是清爽茶香，搭配爽口奶油，鬆軟綿密口感讓人太難忘。

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關鍵字：

日本星巴克, 星巴克, 新品, 焙茶拿鐵, 星冰樂, 抹茶捲

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