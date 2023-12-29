巧克力也入榜？那些你以為的「垃圾食物」也能吃得很健康

▲漢堡中的絞肉含油量高，建議挑選去皮雞腿肉較好。（圖／123RF，以下同）

時尚中心／綜合報導

現代人越來越注重飲食，飲食清淡、盡量挑選原型食物，搭配足夠蛋白質，養出健康的體魄，麻辣鍋、巧克力一些我們少碰為妙的食物，其實找對方式也可以安心吃，營養師夏子雯建議你這樣吃會更好。

#巧克力

黑巧克力可以抗氧化、提供能量，更能讓人保持愉悅心情，營養師夏子雯指出，巧克力有可可脂、可可粉、可可膏、抗氧化物、類黃酮等，挑選時應注意巧克力中的含糖量、添加物是否過量，像是白巧克力，就建議不要常吃，因白巧克力主要成分是可可脂，再搭配香料、糖、乳製品等添加物，不算是真正的巧克力喔。她也提醒因為巧克力仍含咖啡因，因此淺嚐即可，不要過量。

#咖啡

不少人每天一杯咖啡幫助提神、同時加速身體代謝，運動前來一杯更能增強運動表現，營養師夏子雯建議，一天咖啡因攝取量別超過300毫克，換算相當於兩杯300ml的咖啡，她也提醒若咖啡因攝取過量，容易影響鈣的吸收率。

#漢堡、潛艇堡

現代人生活忙碌，外食挑選漢堡其實很便利，營養師夏子雯建議，若真要吃漢堡，漢堡中夾的肉很重要，漢堡中多半是絞肉，油脂比例比較高，挑選雞腿堡（去皮）、牛排堡(菲力牛排)較好，魚堡的肉幾乎也是裹粉油炸應避免，簡單來說，漢堡要挑選原型的肉再搭配足量的蔬菜才健康，飲料則挑選無糖茶。

相較於漢堡，潛艇堡也是好選擇，以一個6吋的潛艇堡來說，相當於三分主食搭配八分滿的飯，建議選擇牛排、原型牛肉塊、雞胸肉為佳，倒是淋醬要注意，應避免蜂蜜芥末、凱薩醬、南西醬，以免熱量爆棚。

#鴛鴦鍋

新鮮辣椒能幫助身體代謝，但麻辣燙因鍋底含有大量辣油，因此說是健康有點牽強，如果想要吃營養同時滿足口腹之慾，夏子雯建議可挑選鴛鴦鍋，肉類在麻辣鍋底川燙，青菜類則放入清湯內、才不怕青菜吸取過多辣油，若真以健康為訴求，選擇清湯鍋底還是最好的。

#冰淇淋

冰淇淋因含有糖分，吃下即可幫助身體補充能量，營養師夏子雯建議選擇水果果昔較為健康，應避免油脂比例偏高的核果、太妃糖等口味，現在坊間也有販售訴求低脂低糖的冰淇淋，偶爾想吃一點點解饞沒有不行。





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