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Lisa露肩洋裝披毛外套甜又辣　精選3款毛茸茸大衣可愛指數激升

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▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa穿粉色露肩洋裝，外披法國品牌Egonlab約65,000元的毛外套，氣勢十足。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

冷冷的冬日，多數人會選擇暗黑色或美拉德色系外套，但引領流行音樂與時尚風潮的BLACKPINK泰籍成員Lisa，在聖誕節釋出翻唱布蘭妮歌曲《My Only Wish》的MV中，示範毛茸茸的外套才是王道，只要穿簡單的白襯衫、針織衫甚至是露肩洋裝，再披上仿皮草外套，無論是長或短版設計氣勢都滿點，可愛指數激升。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa在MV所穿的另一件白色毛領外套為瑞典品牌ARAKII之作，約13,000元。（圖／翻攝YouTube）

Lisa以5年半的時間。近日打破亞洲名人IG最快破1億人次追蹤的紀錄，居南韓活動藝人中之冠，相當風光，好消息不僅於此，她還在聖誕節獻上驚喜，翻唱《My Only Wish》並拍成MV上傳至YouTube，祝福粉絲聖誕快樂。整支MV都在巴黎拍攝，她連換多套造型，最搶眼的一套是綠色蝴蝶結繞頸的露肩粉紅洋裝，外罩法國品牌Egonlab約65,000元的棕色毛外套，甜美又性感。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa搶眼的毛茸茸黃色長大衣出自法國品牌Coperni，約47,000元。（圖／翻攝YouTube）

毛茸茸的外套顯然是Lisa冬季的心頭好，她在MV開場則穿搶眼黃色長版大衣，此大衣出自法國品牌Coperni，成名作是2023春夏巴黎時裝周上超模Bella Hadid僅穿著一件丁字褲走出，品牌將特殊液體均勻噴灑在她身上，雪白色的物質接觸到她的皮膚後轉變成白色連衣裙而轟動一時；Lisa在MV所穿的另一件白色毛領外套為瑞典品牌ARAKII之作，顯得活潑可愛。

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Lisa, BLACKPINK

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