冬天容易忘記喝水！私推6個「無痛補水法」促進代謝、養出好皮膚

文／女子學

冬天最棒的就是膚況好穩定！容易長痘痘的人在台灣，冬天根本是恩賜的季節。

但事實上，冬天也隱藏著對肌膚的危機：忘記喝水。營養師諮詢時其中一件要事，就是評估與建議個案們的喝水量，結果每到冬天大家的喝水量就快速下滑。（營養師們的淚水也直接滑落）主要的原因在於，冬天不容易流汗、並且冷冷的氣溫會啟動人的蓄能本能，讓人根本不想動。

雖說冬天不容易流汗，不過大多是因為看不到，可能是被厚重的衣服吸走、或是在開了暖氣的乾燥室內跟呼氣裡頭的水分一起被迅速蒸散；同時，冬天因排尿量增多，於寒冷氣溫下體液消耗量通常與炎熱環境下是一樣高的，只是水分攝取量卻常常大幅下降。

事實上，冬天補充足夠的水分，可以幫助我們調節體溫、神經系統，清除體內廢物，與促進或維持身體的所有代謝功能。

▲冬天也要補充足夠的水分。（圖／免費圖庫pexels，下同）

關於喝水對皮膚好的原因

而傳說中的「喝水對皮膚好」，可能不是錯覺唷！

2015年德國一個49位女性的小型研究，特別以2公升／日為基準，分出常喝水與不常喝水的組別。無論是哪個組別，都連續30天比日常飲水再多增加每日2公升（2000cc）飲水量。結果「不常喝水組」一旦開始定期補充水分，會明顯感受到皮膚的彈性差異！實驗也對每位受試者做肌膚測試，發現表層和深層皮膚組織的保水度都大幅升高！

在冬天這個不知不覺皮膚出屑、嘴唇乾、這裡癢那裡癢的時候，許多時候其實可以先解決體內缺水而不是一直瘋狂抹擦保養品。在公司或外勤不能調整暖氣的場所，也請務必多補充水分來調節身體的體溫與神經，一起養成每天多喝水養好肌的好習慣吧！

私心大推的冬季補水法



1.用喜歡的杯子

用喜歡的杯子喝水是非常幸福的！這種儀式感請務必做好做滿，會讓心情變好喝水也變快樂。

▲用喜歡的杯子喝水是非常幸福的。（圖／免費圖庫Unsplash）



2.把水放在隨眼可見之處



就像養貓的人家裡水碗越來越多，因為你希望貓貓多喝點水。請把自己當作貓，務必把你要喝的水放在一眼就看得到的地方！

3.準備一個專屬大水瓶



至少是1500－2000mL的量。初學者真的需要一個大水瓶，等喝了至少1～6個月後，身體越來越習慣這個水量，你就可以用其他方便攜帶的SIZE的水瓶了！

4.準備多種茶包



一大瓶水丟一個純茶包我覺得很讚，愛撥營養師我喜歡無咖啡因花草茶，冬天來個溫熱的香料茶會很幸福喔。

5.用吸管喝

這個雖然沒有研究證實，但用吸管喝真的會不知不覺喝更快，而且在喝水的情況下還可以繼續手邊的一切任務，非常方便，請務必嘗試看看！

6.一口飲料一口水



飲料成癮症患者，一定要準備水在旁邊！可以在喝喜歡的飲料同時又補充到水分，是王牌絕招。

多喝水還有這些優點



說到水喝太多最麻煩的地方，大概就是頻尿了吧！不過，這方面並沒有解方，說穿了就是希望我們多排尿、增加代謝！而且，在頻繁排尿的威力之下，無論女生或男生的泌尿道，都會更加不易讓細菌堆積，是預防感染的超級大助力呢！（感染超痛、超麻煩！多喝水的頻尿真的是泌尿道的定心丸啊）

此外，不論美國、歐洲、台灣都是建議一天2000cc以上，或是體重Ｘ30cc，但我還是老話一句，每個人的性別年齡種族身高體重、代謝速率、身體活動、所處環境等等都是不一樣的，最好的判斷是留心看尿液顏色；如果排尿順暢、尿液顏色為極淡極淡的黃色，便是體內水量充足的認證！言下之意，只要尿一黃，就是在提醒你快去喝水喔！

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