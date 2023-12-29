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2萬馬卡龍色錶好甜　Hamilton復古錶迷人

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▲▼ Hamilton,Seiko 。（圖／公關照）

▲Hamilton以馬卡龍為主題，推出4款Boulton石英腕錶，各22,500元。（圖／Hamilton提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

融合美國精神與瑞士工藝的Hamilton（漢米爾頓），從古董錶款獲得啟發，重現1940年代問世、酒桶形與長方形線條綜合體的Boulton腕錶風采，融入當代深受大眾喜愛的甜點馬卡龍迷人色系，為女性呈現薄荷藍、香草米色、檸檬黃及開心果綠等4色石英錶款，優雅迷人。

▲▼ Hamilton,Seiko 。（圖／公關照）
▲Hamilton香草米色Boulton石英腕錶，22,500元。

Hamilton 4款馬卡龍色的Boulton腕錶，均配備典雅的羅馬數字以及軌道式分鐘刻度，6時位置則設置小秒盤，流露復古氣息。當中珍珠白色面盤搭配活潑的檸檬黃、開心果綠錶帶以及相呼應的時標，香草米色款則是從面盤到錶帶都是同色系，唯獨薄荷藍面盤錶款搭配白色錶帶，予人另一種清新感受。

▲▼ Hamilton,Seiko 。（圖／公關照）
▲Hamilton薄荷藍色面盤搭配白色皮錶帶的Boulton石英腕錶，22,500元。

女星王淨近日以Seiko品牌之友身分，演繹品牌Lukia以海芋為靈感的太陽能電波新錶SSC921J1，藍紫色面盤點綴閃爍的藍色鋯石時標，12時細長的羅馬數字時標則猶如海芋筆直的花形，由於搭載太陽能計時機芯，在充滿電的狀態下可運行長達半年，是忙碌都會女性實用性與裝飾性兼具的完美配件。

▲▼ Hamilton,Seiko 。（圖／公關照）
▲Seiko品牌之友王淨佩戴Lukia新款太陽能電波錶款SSC921J1，23,500元。（圖／Seiko提供，以下同）

▲▼ Hamilton,Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko Lukia太陽能電波錶款SSC921J1採用細長字體的12時羅馬數字時標，源自筆直的海芋，23,500元。

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關鍵字：

Hamilton, 漢米爾頓, Seiko, Lukia, 王淨

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