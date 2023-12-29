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2024年家電補助續行　買冷暖氣機、電冰箱最高省5000元

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冷氣,空調,夏天,夏日節能（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲政府續行2023年節能家電補助措施至2024年，每台可省下3,000元（圖／pakutaso）

記者蔡惠如／綜合報導

中華民國電器商業同業公會全國聯合會，在今（12／29）召開記者說明會，同政府宣布明年節能家電補助措施，續行2023年的「家電汰舊換新節能補助」措施，民眾購買一級能效的冷暖氣機、電冰箱，可補助3,000元，加上之前宣布延長至2025年的貨物稅減免，意即明年購買符合補助資格的節能家電，最高可獲5,000元的補助。

為實踐2050淨零排放願景，經濟部核定加碼投入20億元，於2024年延續「家電汰舊換新節能補助」，從明年1／1起開跑，預計有超過64萬台家電可受惠，申請資格為家庭住戶汰舊換新，購買能源效率分級標示1級的冷暖氣機與電冰箱，每台皆能補助3,000元。將有望再為全台節省3.83億度電、省下10.6萬戶用電量、減少19.48萬噸碳排，效果等同有500座大安森林公園整年的吸碳量。

家電達人表示，變頻跟定頻的耗電量差很多，尤其在冷暖氣機與電冰箱這種長時間使用的家電上，會更加明顯，今年台電已經宣布夏季電費漲價，可見日後電價持續調漲會是趨勢之一，加上電器也有因為成本逐年調高價格的趨勢，建議及早出手，先換掉家中的定頻家電，一定會在電費帳單上「很有感」。

而今年5月份立法院會三讀通過修正貨物稅條例第11條之1，將現行節能電器減徵貨物稅優惠，再延長兩年，故民眾在2025／6／14前購買一級能效的節能電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高可以退稅2,000元，加上家電補助措施，明年購買節能家電最高可省下5,000元。

關鍵字：

家電補助, 節能家電, 貨物稅減免

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