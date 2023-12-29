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比跨年更具話題的美妝新作！金箔打亮餅、日暮珊瑚橘氣墊粉餅都超美

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

迎接2024新年，不僅放假很愉悅，美妝界也有不少重量新作登場，很值得美妝控細細品味，以下就盤點多款厲害的單品，絕對是比跨年還具話題性。

＃香緹卡 珍稀濾鏡提亮餅，售價3650元

▲香緹卡,ARMANI,VALENTINO,彩妝,。（圖／品牌提供）

精緻奢華的香緹卡一直都是很多名媛貴婦的口袋愛牌，其彩妝系列更是很有態度，不僅常常關注世界動物保育，妝感更是細膩多變；這次在年末限量推出提亮餅，不僅在粉盒上以頂級的金箔片設計，提亮餅妝感更是超級精巧，完美服貼於肌膚的同時，更可以讓光澤駐足，散發耀眼奪目的光澤質感，提升整體妝效。

＃ARMANI 設計師水燦光影粉底液，售價2850元

▲香緹卡,ARMANI,VALENTINO,彩妝,。（圖／品牌提供）

把高級訂製服元素或視覺融入彩妝的ARMANI，不僅小紅瓶賣到翻，輕薄透亮的小藍瓶也是人氣之選，在2024年搶先進行更新，國際彩妝創意總監Linda Cantello大膽將普魯士藍色料混合粉底，可以呈現出肌膚獨特的透淨氛圍，同時可以校正蠟黃、暗沉的問題，打造具有光透感的妝容效果，同時薄透保濕的質感，更適合秋冬季節使用。

＃VALENTINO 高訂光感氣墊粉餅－繁花珊瑚限量版，售價2900元

▲香緹卡,ARMANI,VALENTINO,彩妝,。（圖／品牌提供）

甫在台灣上市就聲名大噪的VALENTINO，將經典LOGO設計在彩妝上，讓人擁有美麗妝容同時，還能GET品牌設計，其中，金色鉚釘的氣墊粉餅在新年換上日暮珊瑚橘顏色，呼應時裝秀台的靈魂主軸，每一次輕拍都可以打造出具有光澤感的好命肌膚，同時自然修飾臉部瑕疵，展現出細膩無瑕的妝感。

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關鍵字：

香緹卡, ARMANI, VALENTINO, 彩妝

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