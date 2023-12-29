誰是真正的小偷？測驗你身邊的小人是哪一種

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

新的一年即將到來，希望身邊多點正能量，負面情緒通通退散，以下這個心理測驗可以抓出你身邊到底是有哪一類型的小人在作怪，交友之前多點心眼，可以讓自己仕途、朋友圈順利開闊。

A.

你身邊的小人是那種「雙面人」，當著你的面是很熱心、開朗，看起來好像非常好相處、友好，但私底下卻是特別小心眼的人，常常會背著你說你的壞話，或是在長官面前的打小報告，破壞你的形象，特別自私自利，總想要踩著別人上位。

B.

你身邊的小人屬於嫉妒心強的人，特別見不得別人好，不會因為看到你進步而跟著變強，而是只會扯後腿、嫉妒你的優秀，甚至希望你可以出糗，跌落谷底，不惜使出見不得人的手段，就是想看你栽跟頭，這種人絕對要遠離。

C.

你身邊的小人是屬於利益型的奸詐人士，他們看起來溫和好相處，但只要有不利於他們的狀況或是情境，就會立刻露出本性，用各種招數來暗地裡攻擊你，以達到自己的目的，所以要特別注意，挑選真正善良、真誠的人做朋友。

D.

你身邊的小人很可能是那些不講信用的人，他們表面上看起來好像很有義氣，總是願意兩肋插刀，但實際上卻很會算計身邊的人，在合作或是幫忙之前，就已經想好了自己的退路，把風險降到最低，推你去背鍋，完全不在乎別人的死活。