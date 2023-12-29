龍年威士忌新春禮盒展新意　收藏送禮都有風

記者蔡惠如／綜合報導

因應即將要來臨的生肖龍年，多款酒廠也順勢推出以龍為風格的包裝酒款，不但充滿新年歡慶意象，也滿足消費者包裝收藏的需求，有通路業者指出，龍是十二生肖內唯一不存在的動物，其為神獸，帶點神奇與獨特的意涵，所以中華文化對龍特有喜好，在外型包裝設計上也較其他年份更具意義。

格蘭花格木龍典藏特別紀念版

格蘭花格與昇恆昌合作，以二款高年份單桶原酒打造「格蘭花格木龍典藏特別紀念版」，包括1999年入桶的「木龍典藏特別紀念版-木龍奔騰」包裝以華麗的大紅色為底，色彩斑斕的龍登旭日，象徵朝氣活力，天際線條則是流經酒廠的斯貝河；另一款2000年入桶的「木龍典藏特別紀念版-木龍躍天」則是以低調的米白與赭紅色，以潑墨剪影的方式呈現祥龍在天，售價分別為12,000元與11,000元。

Johnnie Walker XR21 2024新春限定禮盒

XR21以多面的切割瓶身為人熟知，新春限定禮盒以東西文化碰撞，展現出令人耳目一新的全新龍年限定包裝，不同層次的金、黃相映相合，點綴喜氣的紅色，柔和又剛毅的龍意象圖騰，成為視覺焦點，James Jean字樣更顯露該包裝的獨特之處，售價3,179元。

人頭馬 龍馬精神 龍年新春禮盒

人頭馬以經典成語「龍馬精神」為核心概念，推出兩款年節祝福的「人頭馬 XO龍馬精神 龍年新春禮盒」及「人頭馬 1738 龍馬精神 龍年新春禮盒」,外觀採用東方神話色彩的設計，揉合盈滿喜氣的紅色和尊貴金色，加上五彩斑斕的龍鱗點綴，更以金龍獻福躍上瓶身，售價分別為6,140元與1,825元。

經典萊迪 龍年新年禮盒

禮盒外觀採用布萊迪酒廠外大西洋的海水藍為主色，洋溢艾雷島的風格，佐以「萊龍獻歲」4字，盒上飛龍以傲視群雄之姿直上雲霄，預告著嶄新一年的興旺與繁榮，售價1,545元。

▲班瑞克2024傳承龍曜龍年限定版。喝酒不開車、開車不喝酒。（圖／各品牌提供）

班瑞克2024傳承龍曜龍年限定版

2024龍年限定班瑞克12年單一麥芽蘇格蘭威士忌，包裝上持續保有班瑞克酒廠自然環境的代表色，並搭配金紅相間的别緻祥雲圖，騰映出過年喜氣，加上即將來臨的金色龍年標誌，別具收藏創意與趣味，售價1,240元。

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