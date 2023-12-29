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「粉霜天花板」上妝即有貴婦光！絕對好命迎接一整年

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

秋冬肌膚乾燥緊繃，總讓人覺得缺水，不僅保養要滋潤度夠，底妝也建議可以帶一點光澤，可以呈現出更好質感的肌膚狀態，讓人覺得有好命的感覺，才能迎來好運氣，以下就盤點多款粉霜單品，可以打造出完美膚況。

＃雅詩蘭黛 白金級光燦逆齡精萃粉霜，售價5000元

▲雅詩蘭黛,雪花秀,VALENTINO,氣墊粉餅,彩妝。（圖／品牌提供）

雅詩蘭黛最頂級的白金級系列粉霜，不僅添加頂級成分綠橄欖石或是紅、藍寶石等天然修護能量，搭配最新科技「長壽肌因」，潤澤感的質地與遮瑕妝感，可以說是「粉霜界天花板」，搭配拋光提亮刷，輕鬆上妝就可以呈現貴婦光澤感膚質，滑順質地保濕豐潤，乾性肌膚也可以直接上妝，完全不會有卡粉的問題，超級潤澤。

＃雪花秀 完美珍珠光精華氣墊，售價3160元

▲雅詩蘭黛,雪花秀,VALENTINO,氣墊粉餅,彩妝。（圖／品牌提供）

雪花秀從2014年就推出完美氣墊之後，就奠定氣墊粉餅始祖的地位，其中，水亮版擁有極水潤的質地，裡面注入86.2%保養成分，包括：滋陰養膚極萃，上妝同時可以把保養成分注入肌膚，水亮薄透的底妝效果，不僅可以遮蓋瑕疵，更可以創造具有光透感的膚況。

＃VALENTINO 高訂光感氣墊粉餅－繁花珊瑚限量版，售價2900元

▲香緹卡,ARMANI,VALENTINO,彩妝,。（圖／品牌提供）

甫在台灣上市就聲名大噪的VALENTINO，將經典LOGO設計在彩妝上，讓人擁有美麗妝容同時，還能GET品牌設計，其中，金色鉚釘的氣墊粉餅在新年換上日暮珊瑚橘顏色，呼應時裝秀台的靈魂主軸，每一次輕拍都可以打造出具有光澤感的好命肌膚，同時自然修飾臉部瑕疵，展現出細膩無瑕的妝感。

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關鍵字：

雅詩蘭黛, 雪花秀, VALENTINO, 氣墊粉餅, 彩妝

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