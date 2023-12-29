「護妻狂魔」3大星座男！Top 1不管是否有道理　凡事都先挺老婆

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝自IG@tvn_drama

有些男生就算很愛另一半，遇到事情時還是幫理不幫親，但也有些人相反，非常護內，不管是口頭上或行為上，任何人都休想欺負他們太太。在微博擁有破百萬粉絲的星座專家塔羅子桐就公開超級護妻的3大星座男，尤其冠軍堪稱「護妻狂魔」，捨不得讓妻子受委屈，什麼事都先挺老婆再說，甚至護到不講道理。

Top 3：金牛座



金牛座男生的佔有慾非常強烈，在他們心裡把妻子看作自己的私有財產，是不可侵犯的，任何形式的冒犯都會受到他們嚴厲的反擊。金牛男在朋友圈中，可能是最穩重、老成的男生，他們本身不擅於開玩笑和被開玩笑，在面對別人對自己另一半開玩笑時，他們通常會判斷這個「玩笑」會不會讓妻子難受，如果會讓她感到有一絲尷尬，那他們就會堅定地維護太太，就算會破壞當下氣氛或是毀損朋友間的情義他們也在所不惜。

Top 2：摩羯座



摩羯座的男生對於另一半很溫柔，婚後的他們會從專制的「總裁」轉變為合格的家庭主夫，盡力與太太互相協助，也會非常照顧另一半，成為太太堅強的後盾，尤其他們很懂得如何保護好自己的妻子，比如如果會弄得又髒又累的家務，他們不會丟給太太來做，寧願自己來處理，而家中的大小事或任何問題，能自己解決的他們都會盡力獨自解決，不給太太增加一點精神負擔。

Top 1：獅子座



獅子男會把老婆列為生命中最重要的人之一，他們不會讓任何人欺負到另一半，不管是什麼事情、什麼情況，甚至不顧是否有道理，他們都會先跟太太站在同一陣線陪著共同應對，剩下的事回家之後兩個人再另外說。好不容易能讓獅子男娶回家的女人，一定是他們很愛的對象，他們捨不得讓太太受到一丁點委屈，對獅子男來說，平時自己都不捨得讓太太不開心，更不可能讓外人欺負，如果有人冒犯、欺負到太太，他們一定會二話不說就站出來為另一半討回公道。