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萬寶龍手工暈染包獨一無二　新年換包迎新氣象

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▲▼ Montblanc,Berluti 。（圖／公關照）

▲萬寶龍全新大師傑作皮件系列墨水藍與經典黑信差包，單個38,200元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）以大師傑作系列書寫工具為靈感設計的同名皮件，特色在於小細節融入筆具的招牌元素，例如包款的拉鍊頭是筆尖形狀，且顏色除了經典不敗的黑色，新加入墨水藍、勃根地紅和典雅灰等色彩，有趣的是品牌藝術總監Marco Tomasetta從典藏的玻璃墨水瓶中汲取靈感，為皮件加入如墨水暈染的漸層效果，深色調從包袋底部開始，顏色漸變至頂部的淺色調，每一件作品都經過噴槍手工暈染，代表均為獨一無二之作。

▲▼ Montblanc,Berluti 。（圖／公關照）
▲萬寶龍大師傑作皮件系列勃根地紅公事包，65,500元。

大師傑作系列皮件近日陣容更為壯大，萬寶龍推出新款黑色中型托特包與迷你公事包；而墨水藍、勃根地紅和典雅灰等新色則有此系列尺寸最大的單品149行李袋、Neo公事包、信差包、公事包、手拿包與各式卡夾，想趁新年換包展開新氣象，從此系列豐富設計能獲得滿足。

▲▼ Montblanc,Berluti 。（圖／公關照）
▲萬寶龍大師傑作皮件系列經典黑托特包，47,300元。

▲▼ Montblanc,Berluti 。（圖／公關照）
▲萬寶龍大師傑作皮件系列勃根地紅、典雅灰手拿包，單個29,100元。

巴黎精品男裝品牌Berluti，已發表2024春夏最新配件，一舉囊括時尚男士在都會穿梭與休閒時光所需款式，例如以信封形狀為基底的Toujours 郵差包運用Venezia皮革打造，柔軟且具寬敞的收納空間，是質感穿搭的絕佳選擇；而休閒時刻則可背上印花的後背包，活潑設計吸引目光。

▲▼ Montblanc,Berluti 。（圖／公關照）
▲Berluti 2024春夏皮革郵差包展現好質感。（圖／Berluti提供，以下同）

▲▼ Montblanc,Berluti 。（圖／公關照）
▲Berluti 2024春夏後背包洋溢活潑氣息。

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關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, Berluti

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