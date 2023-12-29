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伊能靜：內在豐盈讓你有足夠底氣、有退路才能不顧一切往前衝

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▲▼伊能靜：內在豐盈讓你有足夠底氣 。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

▲伊能靜勸女生要養出豐盈的內在。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

伊能靜日前在《小紅書》上聊到內在豐盈，她說豐盈就是你的內在資源，她分析內在資源可以靠以下3點達成，把自己內心變強大了，就會有底氣面對這世界，內在豐盈就像是身後的一盞光，當趕到疲憊傷痛時能回頭看，有退路才能不顧一切的往前衝。

▲▼伊能靜：內在豐盈讓你有足夠底氣 。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

#父母給的愛

當父母給你足夠的愛、自由、體諒和依靠，你就會有底氣，你知道出去闖盪遇到事情，你是有家可以回的，她提到自己的公公婆婆真的給秦先生很大的底氣，他曾在採訪中說，不想去做無用的應酬，為什麼？他說：因為我爸媽喜歡我、我老婆喜歡我、我女兒喜歡我，夠了。

#年輕時找到自己的天賦

簡單來說就是能力，她舉例就她對自己的語言能力有把握，有創造的能力，就像現在做直播，可以把喜歡的文學帶到直播間裡，不需要叫賣，成為她的風格。她也拿自己的兒子來說，像是他從小畫畫、寫歌，跳舞更是優秀，所以他在遇到挫折的時候，他會去跳舞，跳完後就會充滿力量，她兒子曾說：我不會找不到工作，我可以做英文翻譯，去畫海報，也可以去教跳舞。

▲▼伊能靜：內在豐盈讓你有足夠底氣 。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

#累積出財務能力

她相信勤能補拙，也相信世界上沒有白吃的苦，也沒有白得的幸福，有了足夠的財務底氣，你就不需要看別人臉色，不需要擔心晚年，不用養兒防老，你自己能把自己照顧好，當你把自己照顧好，心裡會非常溫柔，你誰都不怕、誰都不求，也不需要討好世界。

關鍵字：

伊能靜, 內心, 強大, 底氣, 內在豐盈

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