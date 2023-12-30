派瑞絲希爾頓放超開　撩禮服跨坐雪橇與「豐臀金」同歡

▲派瑞絲希爾頓（左）盛裝出席金卡達夏舉辦的聖誕派對。（圖／翻攝parishilton IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國社交名媛派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）與「豐臀金」金卡達夏（Kim Kardashian）同框，屢屢創造話題，兩人剛一起過聖誕節派對也不例外，身穿晚禮服與高跟鞋的兩位兩位「社交女王」，竟然不計形象撩高裙子跨坐雪橇，享受滑雪的刺激感，一路尖叫滑下坡，派瑞絲希爾頓開心對金卡達夏說：「愛你，和你在一起就是好玩。」。



▲身穿晚禮服與高跟鞋的佩瑞絲希爾頓與金卡達夏不計形象，跨坐雪橇一路尖叫。（圖／翻攝parishilton IG）

回顧派瑞絲希爾頓與金卡達夏的友情可謂分分合合，2006年至2007年間，金卡達夏擔任名氣頂天的派瑞絲希爾頓助理，隨著友情升溫，兩人開始以「閨密裝」出席各種大大小小的場合，直到2007年金卡達夏一家的實境秀《與卡達夏一家同行》開播且爆紅之後，兩人關係開始有了變化，因為助理名氣竄升，派瑞絲批評金卡達夏的臀部像「塞在垃圾袋裡的乳酪」，友誼正式宣告破裂。奇妙的是2014年兩人重修舊好，開始互相幫襯對方的事業，派瑞絲結婚時金卡達夏還貼心為她整理禮服與頭紗。



▲派瑞絲希爾頓與金卡達夏玩得開心。（圖／翻攝parishilton IG）

今年聖誕節金卡達夏照例開趴，身穿MUGLER 1997年古董低胸禮服，疊搭3條Lorraine Schwartz巨鑽項鍊當派對女王，她邀請派瑞絲希爾頓一起同歡，兩位話題名媛無懼走光風險，豪邁跨上雪橇享受滑雪樂趣，再度成功搶佔媒體版面。



▲坐雪橇前座的金卡達夏穿MUGLER 1997年古董禮服，疊搭3條Lorraine Schwartz鑽石項鍊吸睛。（圖／翻攝parishilton IG）