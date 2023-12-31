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朴寶劍、V戴黑色毛帽展現強大默契！加碼12款冬日帽　穿得邋遢也變有型

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▲毛帽 朴寶劍 V。（圖／品牌提供）
▲朴寶劍（左）、V都戴上CELINE毛帽與圍巾。（圖／品牌提供、翻攝thv IG）

記者林明瑋 / 綜合報導

帽子是救贖。頭髮很亂沒整理、穿得隨興不想精雕細琢，這時候戴上帽子，造型立刻加分變得有型，跟墨鏡有同等作用。除了一年四季適用的棒球帽，冬季需要的當屬毛帽，近日韓星朴寶劍和BTS防彈少年團的V金泰亨還撞了相似款，兩人都戴上黑色CELINE毛帽，差別只在Logo一大一小，連圍巾也成套一起撞，隔空展現好友間的絕佳默契。

▲毛帽 朴寶劍 V。（圖／品牌提供）

▲朴寶劍穿黑大衣搭配CELINE黑色帽子與圍巾，俐落又英挺。（圖／品牌提供）

▲毛帽 朴寶劍 V。（圖／品牌提供）

▲V戴著CELINE毛帽與圍巾，簡單就穿出個性。（圖／翻攝thv IG）

朴寶劍的穿搭在冬天經典不敗，黑色大衣、牛仔褲、小白鞋都簡單常見，尤其大衣一上身，不用花太多心思就很英挺，加上圍巾與帽子，即便都是黑色，仍能看出層次，V穿的是深藍色開襟毛衣，相較於朴寶劍，圍巾更顯眼了些，若是不夠保暖，外面再加件外套就行，堪稱「進可攻退可守」的造型。

▲毛帽 朴寶劍 V。（圖／品牌提供）

▲朴寶劍戴的CELINE無縫羊絨帽22,000元（左）、V金泰亨戴的CELINE羊毛與羊絨混紡帽22,000元。（圖／品牌提供，以下同）

▲毛帽 朴寶劍 V。（圖／品牌提供）

▲CELINE麻花針織羊絨帽23,500元（左）、Triomphe費爾島羊毛帽16,000元。

▲毛帽 朴寶劍 V。（圖／品牌提供）

▲CELINE蘇格蘭羊絨針織帽20,500元（左）、羅紋羊毛針織帽14,500元。

CELINE的毛帽不只有黑色，灰、駝也都是好搭配的中性色，其中費爾島（Fair Isle）圖騰羊毛帽流露復古質感，戴起來優雅又有點可愛。除了CELINE，還有許多品牌的毛帽也很討喜，堪稱Quiet Luxury代表的Loro Piana維持一貫的低調奢華，毛帽有著小小的品牌縮寫，LV則有不少淺色選擇，淡雅的灰、藍，搭配金屬標誌或刺繡Monogram圖案，不過於張揚仍能表明身份，COS則單純用顏色與多種羊毛材質吸睛，亮麗的綠、溫柔的淺藍，都能讓暗色穿搭瞬間有亮點。

▲毛帽 朴寶劍 V。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana羅紋針織帽，各11,900元。

▲毛帽 朴寶劍 V。（圖／品牌提供）

▲LV山羊絨帽妝點著細緻的金屬標誌18,700元（左）、羊毛帽以Monogram刺繡圖案裝飾16,400元。

▲毛帽 朴寶劍 V。（圖／品牌提供）

▲COS毛海（左）、Cashmere（右）毛帽，顏色亮麗。

毛帽一戴就有型，想要多點變化，近來流行的Balaclava巴拉克拉瓦頭套仍然吸睛，COS營造出酷酷的風格，CHANEL（香奈兒）的綁帶毛帽則是俏麗代表，有黑白配色，也有鮮亮的桃紅與黑，而羊毛拼接的飛行帽不但好看，保暖度更無話可說。以上盤點的12款冬天帽子，你選好最愛了嗎？

▲毛帽 朴寶劍 V。（圖／品牌提供）

▲COS Balaclava帽。

▲毛帽 朴寶劍 V。（圖／品牌提供）

▲CHANEL羊毛拼接飛行帽61,500元（左）、喀什米爾綁帶毛帽23,800元。

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關鍵字：

朴寶劍, V, 金泰亨, BTS, CELINE, LV, Loro Piana, COS

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