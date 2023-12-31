星．變美／小S二女兒Lily首曝「真實身高」　大方傳授纖腰長腿養成術

▲小S二女兒顏值超標，網友討論度高。（圖／翻攝自IG/lilyhsuuuu，以下同）

記者曾怡嘉/ 台北報導

小S二女兒許韶恩（Lily）美貌越來越進化，每每在個人IG發新照，都讓網友讚嘆仙到不行，甚至美到撞臉「小S宿敵」林志玲，昨（30日）她也開放IG限動問答，年僅16歲的她，大方回應網友如何練出好身材，更曝自己的身高已經168公分，讓大家羨慕不已。

小S女兒Lily的美貌一直是網友討論的焦點，年僅16歲的她，除了天生的好基因，後天也是非常努力追求自己理想中的模樣，關於網友們好奇的問題，關於如何長高、如何變美，甚至是如何度過低潮，她都毫不藏私的和網友們分享。

#如何維持身材？

她表示，自己很重視飲食管理，每天吃健康的食物，一個禮拜至少運動一次，能不吃甜的就不吃，每天喝很多很多的水。

#該怎麼度過低潮期？

她建議給自己一點空間喘息，要有自己的時間去整理思緒，慢慢會好起來的，她說：「情緒本來就會不斷改變，就像雨後天晴一樣，最重要的是要相信自己，也建議可以嘗試用寫日記、吃自己喜歡的食物、或是早點睡來調節情緒。」

#平時都做什麼運動呢？

她最近都是去健身房運動，或是跟著Youtube上面的Workout videos，一次運動大約2小時，也不忘提醒運動後要拉筋。

#喜歡的穿衣風格？

她分享平常喜歡乾淨、簡單的風格，像是遇到特殊節日，特別喜歡有氛圍感的打扮。

#請問身高多高？

最後一次量是168公分。

#要怎麼長更高呢？

她坦言自己試過的方式有：每天一杯熱牛奶、晚上10：35以前睡、每周跳繩3天、運動、吃蛋白質含量高的食物、吃維他命。

#是不是不會戴美瞳？

她笑回：被發現了，一直不太會戴，只有戴過一次，可是為了戴進去花了2小時，所以不敢戴了！