超划算飛歐洲祕技大公開！便宜機票多玩1城市　搭經濟艙也能進貴賓室

文、圖／Ean

Fly Cruise（飛航郵輪）是近期很受歡迎的奢華度假旅遊型態，顧名思義就是要自行先飛到國外去搭郵輪，相較於直接從台灣上船，額外增加的是來回機票的成本，但優點是能選擇的郵輪品牌與航行路線更多且更具看頭！前陣子為了搭乘航行在地中海的頂級郵輪 – 歌詩達托斯卡尼號（Costa Toscana），就先飛至上下船的港口城市、被譽為永恆之城的羅馬。

旅行，是一場修行也是動機性最強的學習環境，怎麼用最少成本入手機票、如何最舒服的前往機場並安遣候機與轉機時光，還有划算又穩定的在多國上網，以及試著透過科技和旅伴們以最透明又十足便利的進行拆帳，在在都讓我在出發前的計畫中與過程裡遊中學，也不藏私的分享給準備踏上旅程的朋友，相信都能有所助益。

▲這回踏上Fly Cruise旅程，開心解鎖不少新的旅遊經驗。

▲每一趟旅行的平安順利，都要感謝四方大德有形與無形中的照顧。

▲行程中擁有穩定的Wi-Fi訊號，可讓旅行更為順利。

想花最少錢飛歐？大陸轉機最省！

疫後歐洲旅遊包括飯店費用都漲不少，為了樽節這趟成本，決定從機票下手。研究一輪下來，搭乘國籍航空直飛、最省時間也最方便，但若想省機票錢，目前選擇陸籍航空到大陸城市轉機，確實可省下不少銀兩。像這趟選擇中國航空到杭州轉機，票價是含稅不到台幣三萬二，確實划算！但值得注意的是會有金錢之外的衍生性成本，包括較長的轉機時間與延誤起飛所帶來的風險，還有，到大陸轉機需準備期限內的台胞證、行李無法直掛、機型可能較為老舊等問題，也都需要連同機票費用一併考量。

▲規模很大又簇新的杭州機場航廈。

▲每趟飛行都有著對未知的新鮮與期待。

▲托轉機的福，讓我回程有機會匆匆一瞥15年不見的杭州，趁機造訪Relais & Chateaux羅萊夏朵· 杭州湖邊邨酒店，聞到撲鼻桂花香。

到位的送機服務，讓旅行之初就有好心情

近年出國，從家裡前往機場為求方便多是叫車，體驗良窳多憑運氣。這回首次使用肯驛國際的「來！叫車吧！」的送機服務，有讓我驚喜到在台灣也能體驗到具質感的送機服務。派車都律定是使用進口車外，送機這趟讓我印象深刻的是軟體，一上車已備好飲用水外，親切有禮的司機先生還穿著西裝，那種敬慎態度讓我想起日本運將老先生。把頭舒服地靠在加裝的頭枕上，甫坐定，就聽到流瀉水聲的音樂，馬上想到之前在日本安縵伊沐飯店的五感沉浸接駁，經詢問，原來是司機本人平常開車就愛聽這樣的輕音樂，對味了。

▲這家送機派遣公司會提前抵達指定地點，讓人放心。

▲使用的車輛都有相當的品質保證。

▲不慌不忙，帶著輕鬆愉快的心情前往機場。

非搭商務艙也能使用多地的機場貴賓室

一般來說，搭商務艙都可使用所搭乘航空的貴賓休息室，但若非搭乘商務艙，不妨可多留意手上持有的信用卡福利，像不少信用卡有跟龍騰卡合作，符合一定資格即可使用在各大機場的貴賓室。例如這回我在桃園機場二航候機時，就使用了「東方宇逸貴賓室」，在裡頭點了碗牛肉麵再沖杯自備的好咖啡，就是一段愉快的候機時光。這回是到杭州轉機飛羅馬，也是多虧龍騰卡讓我在杭州機場候機時能到貴賓室稍作休息。

▲使用龍騰卡來到二航廈的貴賓室休息。

▲若有時間，不妨來碗牛肉麵。

▲位於杭州機場的機場貴賓室。

遊走地中海三國多城，免切換、一台Wi-Fi機搞定

這次搭乘歌詩達托斯卡尼號，8天7夜裡相繼造訪義大利、法國、西班牙3國多個經典名城，在汪洋上若想連網只能購買郵輪網路，每天上岸行程，我就靠JetFi Mobile桔豐科技的Wi-Fi機，之前曾在亞洲多國、美國及紐西蘭使用過，這回首次帶往歐洲，網路一樣相當給力。下了船探索城市，很多時候沒有特定目的地，在古城裡步行閒逛，多是走進去了，感覺有興趣才上網了解所在建築的歷史，這時穩定網路確實相當重要，不僅即時引路，還能讓我隨時找資料並零時差分享所見所聞，更多的是提供了心理上的一份安心感。

▲帶著Wi-Fi機，開心走訪各大景點。



▲在拿坡里路過一間華美教堂，心生喜歡便可立馬上網查詢教堂的歷史故事。

▲回程轉機來趟杭州半日遊，只要出發前提供行程表給JetFi Mobile桔豐科技 ，即可使用同一台Wi-Fi機走遍各國，非常便利。

義大利入境E-gates，3分鐘快速通關

自2019年9月起，台灣成為全球第8個可使用義大利自動通關的非歐盟國家，不需事前申請，就可使用義大利自動通關查驗系統入出境，可節省不少排隊時間，像這回我僅花了3分鐘就完成通關，暢快之情不言而喻！

▲台灣是可使用義大利機場E-Gates的第八本非歐盟護照，非常有感的禮遇。

▲漫步在義大利薩丁尼亞島，無處不迷人。

善用科技，讓兄弟輕鬆明算帳

結伴出遊，不管是搭計程車、地鐵、用餐喝咖啡甚至是景點門票，難免都會有輪流支出的情況，如何快速又清楚無爭議的分帳，可說是件重要小事！這回訪歐，連我在內一共三人，我們首次使用通訊軟體上的一款LINE分帳小工具「Lightsplit」，相當便利、值得推薦。誰先出了什麼費用，就在上頭登記，不管是要所有人平分或者只有跟某位成員均分，都能勾選，甚至若跟我們這次一樣在旅途中使用不只一種貨幣也沒問題，上面有多種貨幣單位可選，最後，系統會自動計算出彼此的欠款金額，同時還支援行動支付。能把瑣碎小事交由科技解決，實在再好不過！

▲謝謝本趟兩位好旅伴Danny哥與老田。

若有興趣，也可線上收聽Ean日前在金鐘主持人溫士凱於心動音樂電台所主持、今年獲得金鐘獎肯定的「大世界旅行社」節目中之分享，上述這些旅遊撇步及歌詩達郵輪都在節目中一起精彩介紹！

▲規模很大的歌詩達托斯卡尼號（Costa Toscana），帶給我驚艷的地中海郵輪行，未來有機會還想擁有更多趟的郵輪之旅。

