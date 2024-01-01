fb ig video ETtoday search mobile

超划算飛歐洲祕技大公開！便宜機票多玩1城市　搭經濟艙也能進貴賓室

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

>

文、圖／Ean

Fly Cruise（飛航郵輪）是近期很受歡迎的奢華度假旅遊型態，顧名思義就是要自行先飛到國外去搭郵輪，相較於直接從台灣上船，額外增加的是來回機票的成本，但優點是能選擇的郵輪品牌與航行路線更多且更具看頭！前陣子為了搭乘航行在地中海的頂級郵輪 – 歌詩達托斯卡尼號（Costa Toscana），就先飛至上下船的港口城市、被譽為永恆之城的羅馬。

旅行，是一場修行也是動機性最強的學習環境，怎麼用最少成本入手機票、如何最舒服的前往機場並安遣候機與轉機時光，還有划算又穩定的在多國上網，以及試著透過科技和旅伴們以最透明又十足便利的進行拆帳，在在都讓我在出發前的計畫中與過程裡遊中學，也不藏私的分享給準備踏上旅程的朋友，相信都能有所助益。

▲這回踏上Fly Cruise旅程，開心解鎖不少新的旅遊經驗。

▲每一趟旅行的平安順利，都要感謝四方大德有形與無形中的照顧。

▲行程中擁有穩定的Wi-Fi訊號，可讓旅行更為順利。

想花最少錢飛歐？大陸轉機最省！

疫後歐洲旅遊包括飯店費用都漲不少，為了樽節這趟成本，決定從機票下手。研究一輪下來，搭乘國籍航空直飛、最省時間也最方便，但若想省機票錢，目前選擇陸籍航空到大陸城市轉機，確實可省下不少銀兩。像這趟選擇中國航空到杭州轉機，票價是含稅不到台幣三萬二，確實划算！但值得注意的是會有金錢之外的衍生性成本，包括較長的轉機時間與延誤起飛所帶來的風險，還有，到大陸轉機需準備期限內的台胞證、行李無法直掛、機型可能較為老舊等問題，也都需要連同機票費用一併考量。

▲規模很大又簇新的杭州機場航廈。

▲每趟飛行都有著對未知的新鮮與期待。

▲托轉機的福，讓我回程有機會匆匆一瞥15年不見的杭州，趁機造訪Relais & Chateaux羅萊夏朵· 杭州湖邊邨酒店，聞到撲鼻桂花香。

到位的送機服務，讓旅行之初就有好心情

近年出國，從家裡前往機場為求方便多是叫車，體驗良窳多憑運氣。這回首次使用肯驛國際的「來！叫車吧！」的送機服務，有讓我驚喜到在台灣也能體驗到具質感的送機服務。派車都律定是使用進口車外，送機這趟讓我印象深刻的是軟體，一上車已備好飲用水外，親切有禮的司機先生還穿著西裝，那種敬慎態度讓我想起日本運將老先生。把頭舒服地靠在加裝的頭枕上，甫坐定，就聽到流瀉水聲的音樂，馬上想到之前在日本安縵伊沐飯店的五感沉浸接駁，經詢問，原來是司機本人平常開車就愛聽這樣的輕音樂，對味了。

▲這家送機派遣公司會提前抵達指定地點，讓人放心。

▲使用的車輛都有相當的品質保證。

▲不慌不忙，帶著輕鬆愉快的心情前往機場。

非搭商務艙也能使用多地的機場貴賓室

一般來說，搭商務艙都可使用所搭乘航空的貴賓休息室，但若非搭乘商務艙，不妨可多留意手上持有的信用卡福利，像不少信用卡有跟龍騰卡合作，符合一定資格即可使用在各大機場的貴賓室。例如這回我在桃園機場二航候機時，就使用了「東方宇逸貴賓室」，在裡頭點了碗牛肉麵再沖杯自備的好咖啡，就是一段愉快的候機時光。這回是到杭州轉機飛羅馬，也是多虧龍騰卡讓我在杭州機場候機時能到貴賓室稍作休息。

▲使用龍騰卡來到二航廈的貴賓室休息。

▲若有時間，不妨來碗牛肉麵。

▲位於杭州機場的機場貴賓室。

遊走地中海三國多城，免切換、一台Wi-Fi機搞定

這次搭乘歌詩達托斯卡尼號，8天7夜裡相繼造訪義大利、法國、西班牙3國多個經典名城，在汪洋上若想連網只能購買郵輪網路，每天上岸行程，我就靠JetFi Mobile桔豐科技的Wi-Fi機，之前曾在亞洲多國、美國及紐西蘭使用過，這回首次帶往歐洲，網路一樣相當給力。下了船探索城市，很多時候沒有特定目的地，在古城裡步行閒逛，多是走進去了，感覺有興趣才上網了解所在建築的歷史，這時穩定網路確實相當重要，不僅即時引路，還能讓我隨時找資料並零時差分享所見所聞，更多的是提供了心理上的一份安心感。

▲帶著Wi-Fi機，開心走訪各大景點。

▲在拿坡里路過一間華美教堂，心生喜歡便可立馬上網查詢教堂的歷史故事。

▲回程轉機來趟杭州半日遊，只要出發前提供行程表給JetFi Mobile桔豐科技 ，即可使用同一台Wi-Fi機走遍各國，非常便利。

義大利入境E-gates，3分鐘快速通關

自2019年9月起，台灣成為全球第8個可使用義大利自動通關的非歐盟國家，不需事前申請，就可使用義大利自動通關查驗系統入出境，可節省不少排隊時間，像這回我僅花了3分鐘就完成通關，暢快之情不言而喻！

▲台灣是可使用義大利機場E-Gates的第八本非歐盟護照，非常有感的禮遇。

▲漫步在義大利薩丁尼亞島，無處不迷人。

善用科技，讓兄弟輕鬆明算帳

結伴出遊，不管是搭計程車、地鐵、用餐喝咖啡甚至是景點門票，難免都會有輪流支出的情況，如何快速又清楚無爭議的分帳，可說是件重要小事！這回訪歐，連我在內一共三人，我們首次使用通訊軟體上的一款LINE分帳小工具「Lightsplit」，相當便利、值得推薦。誰先出了什麼費用，就在上頭登記，不管是要所有人平分或者只有跟某位成員均分，都能勾選，甚至若跟我們這次一樣在旅途中使用不只一種貨幣也沒問題，上面有多種貨幣單位可選，最後，系統會自動計算出彼此的欠款金額，同時還支援行動支付。能把瑣碎小事交由科技解決，實在再好不過！

▲謝謝本趟兩位好旅伴Danny哥與老田

若有興趣，也可線上收聽Ean日前在金鐘主持人溫士凱於心動音樂電台所主持、今年獲得金鐘獎肯定的「大世界旅行社」節目中之分享，上述這些旅遊撇步及歌詩達郵輪都在節目中一起精彩介紹！

▲規模很大的歌詩達托斯卡尼號（Costa Toscana），帶給我驚艷的地中海郵輪行，未來有機會還想擁有更多趟的郵輪之旅。

關鍵字：

Ean, Ean部落閣, 歐洲, 旅遊, Fly Cruise, 飛航郵輪

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

7大精品滑雪行頭盤點！MONCLER鮮豔布料藏高科技　LV旅遊書能免費下載

7大精品滑雪行頭盤點！MONCLER鮮豔布料藏高科技　LV旅遊書能免費下載

最入門龍年錶曝光　Swatch不到3,000元霸氣祥龍上手

最入門龍年錶曝光　Swatch不到3,000元霸氣祥龍上手

5個「洗髮誤區」超多人全都中！小心掉髮變多還有頭臭味

5個「洗髮誤區」超多人全都中！小心掉髮變多還有頭臭味

好準！吃鯛魚燒「從哪裡開始吃」　秒測你的真實性格 超划算飛歐洲祕技大公開！便宜機票多玩1城市　搭經濟艙也能進貴賓室 「護妻狂魔」3大星座男！Top 1不管是否有道理　凡事都先挺老婆 茶包泡完再利用的6個妙方　冰箱地毯輕鬆除臭 復古卡式錄音帶啟發G-SHOCK　鮮豔錶吹80年代復古風 巧克力也入榜？那些你以為的「垃圾食物」也能吃得很健康 NIKE大幅降價買到2024！「限時閃促開跑」小白鞋直逼對折現省近兩千

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面