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出遊團體照怎麼拍？5種超實用POSE　統一Dress Code怎麼拍都好看

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文／美人圈

準備迎接跨年假期！許多人都會相約好友聚餐、舉辦派對，也會趁著連假計畫旅遊行程，一定要趁著難得的時刻紀錄下美好的回憶，這次小編蒐集了幾款團體拍照Pose合輯，以及實用拍照小技巧，趕緊傳給朋友們預習一下，拍下幽默搞笑的照片做珍藏！

團體拍照秘訣

選擇簡單、空曠場景

人數越多，場景就要越簡單，否則會看起來畫面太雜亂！範例中選擇了一片乾淨的草坪，在畫面呈現上就會相當乾淨。大家在拍照時，場景可以盡量選擇空曠的草地、湖邊、操場、天台、無人的馬路等等，或是背景色調統一的地方，只要把握這個原則，隨便怎麼擺拍照片也不會失敗！

▲拍照POSE 。（圖／翻攝自小紅書）

▲越多人拍照，越要選擇簡單、空曠的場景。（圖／小紅書@程寫你、@佐佐木小老頭）

服裝統一

服裝的重點是同而不同。服裝統一是集體照的重點，為什麼畢業照穿學士服看起來這麼整齊就是這個道理。在選擇衣服的時候可以選擇同款不同色，或者同色系不同款式。大家在相約出去玩前，可以先計畫好拍攝當天的Dress Code，拍照起來會更有整體感唷！

▲拍照POSE 。（圖／翻攝自小紅書）

▲統一Dress Code拍起來好看有趣。（圖／小紅書@iiiiiiiris呵、@豬靜靜）

動作表情和姿勢

多人拍照姿勢和服裝是一個道理，要和諧但不呆板，大家可以試試坐在地上，或者排排站。但是可以加一些搞怪的元素，比如互相搭肩或倚靠，或者伸手增加照片張力。當然最重要的還是放鬆，有時候開心是最好的狀態、表情更自然。

▲拍照POSE 。（圖／翻攝自小紅書）

▲多人拍照，表情和姿勢要和諧但不呆板。（圖／小紅書@梁婕西、@咖哩拌飯好吃）

借助小道具

想要提升團體照的豐富度，可以帶一些小道具，比如氣球、彩色紙屑、造型眼鏡等等。而連假或出門旅遊時，最不能缺少的就是酒精啦！人手拿一瓶啤酒，不管是互相乾杯，或甚至直接開喝也都可以創造出很自然的氛圍感，另外，環境允許可以在拍攝的時候放一些音樂，人放鬆後畫面也跟著靈動起來了！

▲拍照POSE 。（圖／翻攝自小紅書）

▲小道具提升團體照的豐富度。（圖／小紅書@隔壁小馬）

層次感

多人團體照拍攝層次感很重要，如果只是全部站著或者全部坐著，畫面會顯得比較平，因此可以讓一些人位置高一些，一些人位置低一些。最直接的方式，就是有人站著、有人坐著，不過若是拍比較近景的畫面，就要注意高度不要相差太大，否則身體可能會被裁切到！

▲拍照POSE 。（圖／翻攝自小紅書）

▲團體照拍攝層次感也很重要。（圖／小紅書@程全你、@軟氣貓Oo）

延伸閱讀

拍照姿勢怎麼擺？萬能「拍照姿勢圖鑑」，6招心機Pose拍出顯瘦大長腿，新手一看就學會

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

美人圈, 拍照, 團體, 團體照, 拍照POSE

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