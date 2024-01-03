「生活需要簡單，社群也是」拒絕無效資訊　時間就該留給喜歡的事物

文／女子學

「生活需要簡單，社群也是。」社群媒體普及的時代，社交軟體不斷推陳出新，我們一天可能需要滑好多個不同平台的帳號，不知不覺耗費了許多時間與心力。

而在資訊爆炸的時代，我們每天接收到的訊息真的是我們需要的嗎？這個答案也許見仁見智，但不可否認的是，隨著社群商業化，已經有過多的廣告及無效資訊侵入我們的生活，雖然很難完全避免，不過還是可以透過幾個方法，打掃一下社群環境。

▲資訊爆炸的時代，生活跟社群越簡單越好。（圖／《我的新創時代》劇照，下同）



1.即時新聞過多，用 App 看新聞就好

透過社群接收最新資訊、關注新聞，已是現代多數人的習慣之一。用社群帳號關注各家媒體，只要滑開社群就會有雪花般的「即時消息」及「快訊」從天而降，但每次細看，才發現其實一點都不重要，甚至會在社群上發酵的新聞，多數都不是社會大眾需要特別關注的議題。

如何避免這樣的問題，編輯認為善用媒體開發的App關注新聞是一個很好的方法。不用社群看新聞、不與無效的貼文互動，可以大大降低演算法每天推播重複的快訊，一來社群變得乾淨，不會有各家媒體重複的快訊，二來使用應用程式看新聞，可以依照分類來關注不同面向的議題，自己選擇的資訊遠比社群餵食來得好。

2.不將時間變成別人的獲利：有商業先隱藏



有人的地方就有利益，「社群商業化」也是無可避免的事情。以前使用社群真的很純粹，無非就是與朋友互動、關注彼此的生活，抑或追蹤自己欣賞的意見領袖。但曾幾何時，當點開社群時，已是滿滿的文案、團購限動及各種商品推薦。

雖然使用社群獲益已是趨勢，但當我只是個普通社群使用者，有時候真的只想關注重要朋友的動態，不想被太多「廣告」打擾時，最簡單的方法就是隱藏太過商業化的限時動態，省去點閱的時間，也防止自己被洗腦買下不需要的東西。倘若真的有很想關注的意見領袖或商家店家，建議可以使用不用的帳號關注，也許麻煩，不過卻可以有效的將生活與商業做區隔。有閒暇時間或想購物時再打開，不再輕易把自己的時間變成別人的獲利。

3.營造適合自己的社群

社群就像雙面刃，可以耗費你大把的時間在無關緊要的事情上，也可以善用它來探索自己喜歡的事物，所以定期審視社群環境，幫自己打造專屬的社群空間，真的很重要。

雖說很難避免廣告商業化的存在，不過「盡量」讓社群是自己喜歡的樣子，也不是毫無方法。除了上述提及的兩個消除社群隱患的方法外，想主動創造出屬於自己的空間，可以從關注或加入自己有興趣的社團。假設喜歡攝影的話，就多關注一些攝影教學的工作者，或是加入攝影人的分享交流社團，當放下工作的閒暇之餘，能在社群上與同屬性的人互動，是個不錯的選擇。其二關注有深度的媒體，優質的媒體還是存在的，有些不見得有App能訂閱，只能從社群上關注，所以要如何創造出適合自己的社群空間，就得看使用者如何做選擇了。

生活是越簡單越好，使用社群也是。畢竟現代人已耗費太多時間在社群上。雖然很難回到過去那個單純關注朋友的時代，不過讓社群極簡化、躲開不需要的資訊，選擇適合自己的，才能讓使用社群這件事不再費時又無意義。

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