Rosé為3500元SAINT LAURENT水壺找到新出路！做餅乾當擀麵棍剛剛好

▲Rosé身兼SAINT LAURENT、TIFFANY & Co.及雪花秀代言人。

記者林明瑋 / 綜合報導 圖 / 翻攝roses_are_rosie IG、各品牌官網

BLACKPINK成員Rosé絕對是超稱職代言人，連玩烘焙都不忘置入，她在IG秀出做餅乾的過程，竟然用約3500元的SAINT LAURENT的水壺當擀麵棍，不但展現對SAINT LAURENT的一片真心，還為水壺找到新功能，一舉兩得。

▲Rosé做餅乾用的擀麵棍是SAINT LAURENT水壺。

Rosé曾出過做瑪德蓮的烘焙Vlog，讓粉絲們驚喜又開心見到Rosé的不同興趣，雖然至今未有第二集，但近日她做餅乾送給Youtuber Joan Kim，在IG po出從擀麵到成品的步驟，先將麵團切片，再一片片擀成橢圓形薄片，最後擺盤配上一壺茶，Rosé留言表示「真的很好吃」。

其中的亮點除了餅乾，就是被當作擀麵棍的水壺，SAINT LAURENT這款水壺為不鏽鋼材質，除了Rosé用的銀色，還有金、霧黑，輪廓俐落僅在瓶身有浮凸的SAINT LAURENT字樣，定價約3500元台幣，外出時相當實用，現在又被發現能當擀麵棍，是不是更覺得值得投資？

▲Rosé表示做出來的餅乾很好吃，製作時用的銀色SAINT LAURENT水壺約3,500元。

▲SAINT LAURENT不鏽鋼水壺有金色與霧黑色，約3,500元。

除了SAINT LAURENT還有許多精品推出水壺，不見得適合當擀麵棍，但一定能讓你出門多喝水。

LOEWE，18,000元

LOEWE鋁製水壺有相當細緻的保護套，以多色皮革編織而成，搭配皮革提把，讓水壺質感更加分

LOUIS VUTTON，66,000元

LV水壺身價乍看不凡，其實是包含Monogram帆布保護套，且有牛皮背帶可以斜背，不但方便而且是時髦配件，水瓶可保溫或保冷，瓶身有Monogram圖案，相當精緻。

PRADA，約6000元

很有戶外運動感的PRADA水壺為不鏽鋼材質，容量500毫升，並附有掛勾可輕鬆掛在包包上，有銀色與黑色兩種選擇。