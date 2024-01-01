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7大精品滑雪行頭盤點！MONCLER鮮豔布料藏高科技　LV旅遊書能免費下載

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▲滑雪。（圖／品牌提供）

▲冬天來一趟滑雪行。

記者林明瑋 / 綜合報導　圖 / 各品牌提供

新年、冬季、假期，這些關鍵字組合起來，很容易聯想到滑雪。滑雪旅行應該在不少人的計畫中，除了訂行程，準備適合的衣服、配件、裝備更是讓人開心的過程，不少品牌推出滑雪系列，例如MONCLER大玩鮮豔色彩且布料抗風霜雨雪又透氣，LOUIS VUITTON除了服裝配備還出了旅遊書，盤點7大精品的滑雪行頭，出發前一定要先逛一遍！

LOUIS VUITTON
LV Ski系列幾乎能包辦整趟滑雪行，服裝、包款、鞋履、裝備一應俱全，顏色鮮豔的雪鏡印著Monogram圖案，戴上絕對是雪場受矚目的焦點，雪板在阿爾卑斯山手工製作，既專業又具收藏價值。

既然是運動所需，高性能和創新技術材質相當重要，女裝重新詮釋了運動服裝的風格，以紅色、海軍藍、冰川藍交織，也少不了黑、白，顯得搶眼有個性，男裝也是相近色調，融入天空、山脈等圖案，與雪地很有連結。毛茸茸的配件相當討喜，Capucines手袋的提把與背帶裝飾著羊毛皮、人造皮草的雪靴等等，既溫暖又療癒。

▲滑雪。（圖／品牌提供）

▲滑雪。（圖／品牌提供）

▲滑雪。（圖／品牌提供）

▲滑雪。（圖／品牌提供）

▲滑雪。（圖／品牌提供）

此外，LV還推出《冬季度假滑雪勝地城市指南》盒裝版，透過藝術家的畫筆與獨特視角，介紹法國Courchevel、義大利Cortina d'Ampezzo、美國科羅拉多州Aspen、瑞士Gstaad與St. Moritz，以及首次推出的奧地利Kitzbühel和瑞士Crans-Montana等冬季度假勝地，充滿實用的旅遊資訊，也是美麗的藏書，網路版則可在App Store免費下載。

▲滑雪。（圖／品牌提供）

▲滑雪。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA
怪美的BALENCIAGA首度推出Skiwear滑雪系列，外型極具未來感，內在也絕不馬虎，結合創新材質和高科技性能，頭盔、護目鏡等配件，不僅能提升滑雪時的視覺清晰度，並有隔熱性能、符合空氣動力學，提供多方位保護。

除了服裝，單板、雙板、滑雪杖、頭盔等專業配備也沒缺席，運用簡單的銀、黑展現俐落感，別以為BALENCIAGA會如此平鋪直敘地打造滑雪系列，看看厚實的Alaska雪靴與上鍊的3XL運動鞋，還有形象照中模特兒穿著這系列服飾，卻站在陽光耀眼的沙灘上，視覺的強烈反差，仍然很狂。

▲滑雪。（圖／品牌提供）

▲滑雪。（圖／品牌提供）

▲滑雪。（圖／品牌提供）

▲3XL運動鞋（左）的金屬鍊可拆卸、Alaska雪地靴相當厚實。

▲滑雪。（圖／品牌提供）

▲頭盔32,100元、滑雪手套15,200元。

▲滑雪。（圖／品牌提供）

▲雪板169,900元、雙板188,700元。

FENDI
FENDI滑雪系列以漸層色彩羽FENDI Shadow印花圖案打造男裝、結合2023秋冬系列經典中性色調成就女裝，在雪地中呈現不同風情，但相同的是功能性與設計感。

女裝中的緊身高科技內衣以碳線布料製成，能體溫調節、吸濕、防水，而且輕便保暖還抗菌防臭，只要搭件外套，天冷也一樣自在；男裝的滑雪服、套頭式風衣、拉鍊夾克都強調機能，滑雪後換上提花羊毛衫，簡單時髦而且很暖和。

頭盔、手套和面罩點綴著經典的FF標誌，有白色、煤灰色、棕色可選擇，無論滑雪服是什麼色系都能輕鬆搭配，滑雪不但需要技術，造型完美更是大加分。

▲滑雪。（圖／品牌提供）

▲滑雪。（圖／品牌提供）

▲滑雪。（圖／品牌提供）

▲滑雪。（圖／品牌提供）

MONCLER
MONCLER Grenoble系列同時講究工藝與設計，每一款面料及結構技術，都經過長期研究與嚴苛測試，甚至採納了國際頂尖滑雪學校教練的意見，因此在雪地裡運動相當舒適，細節如裝滑雪票的口袋、反光系統、卡扣雪地護膝、收納物品的內袋等，更考量了滑雪的實用需求。

色彩美學也是一大要點，從經典的黑到奪目的黃、紅、綠、藍，除了服裝還有能成套搭配的護目鏡、頭盔，以及單板、雙板，光是這些裝備就能讓人滑雪成癮。

▲滑雪。（圖／品牌提供）

▲滑雪。（圖／品牌提供）

▲滑雪。（圖／品牌提供）

▲滑雪。（圖／品牌提供）

J.LINDEBERG
來自瑞典的J.LINDEBERG，滑雪系列從美國科羅拉多州的滑雪勝地Aspen發想，將品牌標誌放大變形，成為很有律動感的圖騰。

服裝以獲得最新環保規範標準Bluesign認證的面料製成，有絕佳彈力同時防水透氣，填充物則是可持續與追溯的鵝絨，足見對於選材的重視，外層防風擋雪、內層恆溫乾爽舒適，穿上後才能自在地馳騁雪場、盡情穿梭。

▲滑雪。（圖／品牌提供）

▲滑雪。（圖／品牌提供）

▲J.LINDEBERG律動橋型印花雪衣22,800元、雪褲14,980元。

DIOR
女裝創意總監Maria Grazia Chiuri設計的Dior Alps滑雪膠囊系列，從名稱就能感受到來自阿爾卑斯山的魅力，不少設計運用Plan de Paris地圖圖案，以寧靜的藍、純淨的白、精緻的灰和大膽的紅等，展現冬季在山林間度假的氛圍，服裝款式眾多，例如一件式的滑雪服、合身的羽絨外套、舒適的毛衣等，無論在滑雪當下或進到小屋休息，都能優雅又有特色。

相較於女裝一股閒適悠然，Kim Jones操刀的男裝滑雪系列則充滿藝術與街頭氣息，並與多方聯手，讓專業度更上層樓，高科技滑雪服是與日本機能品牌Descente Allterrain合作，雪板交由瑞士AK SKI製作，呈現蘇格蘭畫家Peter Doig的畫作於其上，頭盔與護目鏡則攜手瑞典品牌POC Sports，匯集這麼多品牌的滑雪裝備，確實夠強大。

▲滑雪。（圖／翻攝DIOR IG）

▲滑雪。（圖／翻攝DIOR IG）

▲滑雪。（圖／翻攝DIOR IG）

▲滑雪。（圖／品牌提供）

▲滑雪。（圖／品牌提供）

▲滑雪。（圖／品牌提供）

THE NORTH FACE x CLOT
THE NORTH FACE二度與陳冠希的潮流品牌CLOT聯名，推出以夜幕降臨後的北極為靈感的「極夜未眠」系列，以亮眼的極光色系與防水高機能，打造包括滑雪在內的戶外服裝與裝備。

極光印花滑雪外套採用DRYVENT三層防水技術，強調全壓膠外層防水、排濕、耐磨，防風同時保持舒適透氣，外套連衣帽有可調節繩索扣，可與滑雪頭盔配套使用，立體剪裁的滑雪吊帶褲藏了網布口袋，方便收納隨身小物，還有滑雪手套、面罩等，在雪地裡也怡然自得。

▲滑雪。（圖／翻攝DIOR IG）

▲滑雪。（圖／翻攝DIOR IG）

▲滑雪。（圖／翻攝DIOR IG）

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