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開工不憂鬱！星巴克2日買一送一手刀喝、路易莎第二杯半價也很划算

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▲星巴克,路易莎,咖啡,買一送一。（圖／ＩＧ）

記者李薇／台北報導　圖／starbuckstw IG、louisacoffeeofficial IG

元旦連假三天過去，2日就要迎接2024年的第一個工作日，想要上班不憂鬱，來一杯療癒提神的咖啡，會是不錯的選項，像是星巴克就在1月2日推出好友分享日，祭出買一送一優惠；路易莎黑卡會員於11點前消費，第二杯咖啡飲品半價，立刻揪好友喝起來。

連鎖咖啡星巴克在1月2日推出好友分享日活動，從早上11點到晚上8點，只要購買兩杯特大杯風味以及冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人最多買二送二，需要當場一次領取，不包含星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡等。

▲星巴克,路易莎,咖啡,買一送一。（圖／ＩＧ）

另外，部分門市像是機場、高鐵類型等店面，不參與此次優惠活動，折扣、優惠、兌換星禮程回饋等等，也無法合併使用，想要喝之前建議可以先上官方網站確認一下，再揪好友一起喝起來。

路易莎則是推出2024年的黑卡會員優惠方案，總共有4重不同的好禮可以擁有，早上11點前，咖啡飲品享有第二杯半價、超值活力早餐＋1元升級美式黑咖啡；11點後喝咖啡吃蛋糕，蛋糕享9折，另外，還有集5點換任1飲品享9折。

▲星巴克,路易莎,咖啡,買一送一。（圖／ＩＧ）

需要特別注意的是，目前路易莎的優惠不提供寄杯服務，優惠不重複，不與其他行銷活動並行，自備環保杯折5元除外；不適用線上訂餐、外送平台服務以及第二杯半價不包含客製化加價項目，想喝之前先了解一下，就能省下不少錢。

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關鍵字：

星巴克, 路易莎, 咖啡, 買一送一

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