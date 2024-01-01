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勞力士2024第一天漲價！　「黑水鬼」、「百事可樂圈」漲幅達7%

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▲▼錶漲價 。（圖／翻攝IG）

▲勞力士「黑水鬼」Oyster Perpetual Submariner腕錶從303,000元調漲至325,500元。（圖／翻攝勞力士官網，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2024新年初始，勞力士（Rolex）又延續「傳統」，在元月一日漲價了！去年底錶界傳出勞力士「漲聲響起」，果然在今中午官網換上新價格，熱門的「黑水鬼」與「綠水鬼」Oyster Perpetual Submariner潛水錶、紅藍雙色「百事可樂圈」的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶等漲幅達7%，而品牌2023年慶祝Oyster Perpetual Cosmograph Daytona問世60周年推出的冰藍面950鉑金款，價格從2,585,000元調整為2714,000元，漲幅約4%，各系列甚至同系列中不同款式的漲幅各異。

▲▼錶漲價 。（圖／翻攝IG）
▲勞力士紅藍雙色「百事可樂圈」的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶從362,000元調漲至387,500元。

在萬物齊漲的時代，奢侈品漲勢驚人，精品龍頭香奈兒（CHANEL）最具指標意義的經典口蓋包兩度漲價已達353,100元，名錶界也因生產成本、原料、運輸、通貨膨脹影響，以及計價的瑞士法郎走強，各品牌如江詩丹頓（Vacheron Constantin）、積家（Jaeger-LeCoultre）、卡地亞（Cartier）、寶格麗（BVLGARI）等也不得不漲價，造成部分已下訂單的顧客望之卻步。

▲▼錶漲價 。（圖／翻攝IG）
▲勞力士黑與棕色錶圈的「沙士圈」的Oyster Perpetual GMT-Master II永恒玫瑰金與蠔式鋼腕錶從536,500元調漲至581,500元。

▲▼錶漲價 。（圖／翻攝IG）
▲勞力士「探一」Oyster Perpetual Explorer 40腕錶從254,000元調漲至270,500元。

勞力士在2024年第一天於官網公布新價格，多數熱賣的不鏽鋼錶款漲幅約7%，且同系列但不同款式調幅各異，例如Oyster Perpetual Cosmograph Daytona問世60周年推出的冰藍面950鉑金款漲幅約4%，但不鏽鋼黑色面款的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona漲了7%，無論如何都讓錶迷再大嘆一次「早買早享受」。

▲▼錶漲價 。（圖／翻攝IG）
▲勞力士2023年慶祝Oyster Perpetual Cosmograph Daytona問世60周年，推出950鉑金款，價格從2,585,000元調整為2,714,000元。

「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）旗下部分款式也調整售價，且漲幅驚人達2位數，最有感的是好萊塢男星馬克華伯格（Mark Wahlberg）、潘瑋柏等追捧的Aquanaut Luce 5261R年曆錶，從去年推出時的1,799,000元一口氣漲到近200萬元；維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）收藏的Nautilus 7118/1300R珠寶錶，也從2,422,000元漲至2681,000元，漲幅約一成。

▲▼錶漲價 。（圖／翻攝IG）
▲潘瑋柏所戴的PP Aquanaut Luce 5261R年曆錶，已從去年推出時的1,799,000元漲到1992,000元。（圖／翻攝willpan23 IG）

▲▼錶漲價 。（圖／翻攝IG）
▲PP Nautilus 7118/1300R腕錶錶圈鑲嵌漸層色排列的錳鋁榴石，價格從2,422,000元漲至2681,000元。（圖／翻攝PP官網）

關鍵字：

勞力士, ROLEX, 錶王, PP, Patek Philippe, 百達翡麗

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