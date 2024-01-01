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星巴克1／2開工日買一送一喝起來！　5連鎖咖啡2024年優惠總整理

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▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,路易莎。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤、路易莎提供）

▲星巴克2024年開工首日推買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、路易莎、cama cafe、伯朗提供）

記者蔡惠如／綜合報導

2024年第一個工作天，星巴克就祭出優惠號召大家衝人氣，推出限時好友分享優惠，讓你揪同事一起開機熱身，路易莎也延續黑卡優惠，在2月底前上午11點續推第二杯半價，cama cafe加入新會員可領折價券。而今（1／1）西雅圖極品咖啡、伯朗咖啡館也推買一送一，享受一下新年小確幸今天就開始。

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

星巴克在2024年首個上班日1／2推出「新年好心情 一起上班 好友分享日」，從上午11點到晚上8點至店購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

請注意「不提供優惠」的飲料品項包括星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。不提供優惠門市請參閱文後列表。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克uk IG、伯朗、Cama cafe IG）

而路易莎也宣布將續行去年黑卡專屬優惠，包括上午11點前咖啡第二杯半價，超值早餐+1元可升級美式黑咖啡，上午11點後購買飲品加蛋糕，蛋糕可享9折優惠。cama cafe則從今起至1月底，推出新會員優惠，新加入會員即可獲得5張「飲品購物金10元」，可於特定門市購買時抵用，限量300名。

西雅圖極品咖啡從1／1至1／2限定兩天，從上午7點至晚上8點，至門市購買咖啡全系列飲品，同品項可享第二杯半價優惠，同時也推出寄杯限定優惠，購買美式咖啡、拿鐵2品項，同品項可享買二送一優惠，每人限購十組。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

伯朗咖啡館今年1月月底前，也續行「周一會員分享日」優惠，且不限品項，可選擇不同飲品，優惠者以低價者計，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，請注意手沖精品咖啡、極品藍山、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，加料品項依份數另外收費，飲品限結帳當日領取。

星巴克買一送一不適用門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 西雅圖, cama, 路易莎

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