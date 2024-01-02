沒廣告也默默熱賣的「隱藏版彩妝神品」盤點！THREE潤采盒IG分享破1.6萬次

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

大多數美妝保養品牌都有主打的幾款明星商品，通常是一般消費者最熟知、也是多數人首次購買時會選擇的產品。但除了這些高知名的人氣商品外，各品牌其實都藏有不少沒特別廣告卻默默熱賣的隱藏版好物。《ET FASHION》就幫大家整理了各大美妝品牌裡有哪些內行人、鐵粉們不斷在回購的「低調彩妝神品」，還沒試過、喜歡玩妝的人快找機會買來體驗一下。

香奈兒：輕盈完美蜜粉

▲香奈兒 輕盈完美蜜粉，30g，NT$2,290。



香奈兒人氣口碑產品數不完，但若不是主打、沒什麼廣告卻依舊賣翻的產品，其好用程度可想而知。像是2012年上市的輕盈完美蜜粉，具空氣般的極致輕盈質地超細緻且柔滑輕盈，其運用光線修飾、校色粒子搭配光學科技與氧化矽微球體，可幫助巧妙修飾小細紋、撫平小瑕疵，呈現出具有透明感的柔霧妝效，讓膚色更均勻，定妝的同時防止泛出油光，且各種膚質都適用。

難怪一上市就熱銷，且越賣越好，甚至於2020年至2022年間還熱賣到拿下蜜粉產品的市場排名前3名，同時也是香奈兒底妝產品最熱賣的前3名榜單之一。



資生堂東京櫃：MAQuillAGE 心機星魅眉筆EX

▲資生堂MAQuillAGE 心機星魅眉筆EX（筆芯），NT$320。



資生堂東京櫃旗下MAQuillAGE心機彩粧擁有不少人氣好物，除了粉底液、輕羽粉餅是出了名的好用，其中還有一個0宣傳、光靠口碑就賣到佔整品牌第2高業績量的超級「隱賣王」：心機星魅眉筆EX！其結合了眉筆的滑順服貼和眉粉之柔和自然的雙重優勢，內含平滑粉末，粉末鬆軟卻有極佳的延展性，在描繪時可緊密服貼於眉毛表面並呈現蓬鬆柔和感，使眉毛色彩自然輕盈，且抗汗、抗皮脂、抗摩擦，長時間維持完整且美麗的眉型。（筆管與刷具另外販售）

THREE：凝光潤采盒

▲THREE 凝光潤采盒，NT$1,600。



日系質感美妝品牌THREE不只療癒系保養品受到歡迎，能打造細膩妝感的彩妝品也是許多女生的心頭好，其中就有一個在台灣沒有大肆宣傳，卻默默熱賣超過10年的隱藏好物，同時也是不少彩妝師私下愛用推薦單品「凝光潤采盒」。集結了2種色調：讓肌膚由內而外散發光澤的亮膚色＋能呈現淡淡紅潤氣色的潤采色，一盤就能完成腮紅修容和打亮的方便設計，且在上臉時質地會由霜狀變成細緻的粉霧狀，能滑順服貼地融入肌膚，打造出猶如天生自帶的自然光澤與好氣色，是

產品上市已14年，其獨特質地帶來的細緻、高級感妝感，在許多愛用鐵粉中無可取代，因此直至今日零改版依舊狂賣，甚至在IG上面打上關鍵字「 #シマリンググローデュオ 」可看到超過1.6萬次的分享次數，如果你是喜愛日系溫柔氣質妝感的人，這絕對是必收的神級單品。

PONY EFFECT：水透光妝前防護乳

▲PONY EFFECT 水透光妝前防護乳，50g，NT$950。



南韓超人氣美妝部落客PONY所推出的美妝品牌PONY EFFCT，除了明星產品「小金磚」等氣墊粉餅賣到不行，還有一個沒什麼打廣告但依舊賣翻的多功能妝前乳「水透光妝前防護乳」。擁有高規格防曬係數SPF50+/PA++++，搭配大馬士革玫瑰精萃水、積雪草、仙人掌精萃等頂級保養成分。搭配兼具控油及保濕效果的「控油保水聚合網」，集妝前、防曬、精華與乳液四效合一，並使後續妝感服貼度大幅提升。

水透光妝前防護乳是從品牌創始最初就推出的元老級品項，且從推出以來一直都是長年熱賣的暢銷單品，年銷售破十萬支，是許多彩妝師、部落客都默默愛用的妝前神乳，也是@cosme美妝榜隔離產品TOP3之內的常勝軍，2023年還拿到美妝大賞第一名，更是網友激推「必回購彩妝」TOP10之一。