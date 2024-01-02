2024開工日！星巴克今買一送一　路易莎、cama、西雅圖也推優惠

▲星巴克今推買一送一，讓你點亮2024首個上班日。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會FB）

記者蔡惠如／綜合報導

2024年首個開工日，就有不少連鎖咖啡祭出優惠，讓上班族們能打起精神享受小確幸，星巴克1／2限定一天推出好友分享，路易莎上午11點前咖啡第二杯半價、cama cafe針對新會員現領5張優惠券，西雅圖從上午7點起，全飲品也推第二杯半價持續到晚上。

星巴克在2024年首個上班日1／2推出「新年好心情 一起上班 好友分享日」，從上午11點到晚上8點至店購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

請注意「不提供優惠」的飲料品項包括星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。不提供優惠門市請參閱文後列表。

路易莎續行去年黑卡專屬優惠，包括上午11點前咖啡第二杯半價，超值早餐+1元可升級美式黑咖啡，上午11點後購買飲品加蛋糕，蛋糕可享9折優惠。cama cafe則從今起至1月底，推出新會員優惠，新加入會員即可獲得5張「飲品購物金10元」，可於特定門市購買時抵用，限量300名。

西雅圖極品咖啡從1／1至1／2限定兩天，從上午7點至晚上8點，至門市購買咖啡全系列飲品，同品項可享第二杯半價優惠，同時也推出寄杯限定優惠，購買美式咖啡、拿鐵2品項，同品項可享買二送一優惠，每人限購十組。

星巴克買一送一不適用門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。