Lisa放送比基尼辣照露翹臀　LV名牌行頭吸睛

▲Lisa度假身穿約34,000元LV黃色比基尼很搶眼。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK的合約塵埃落定，4位成員確定都未與老東家YG娛樂簽個人合約，僅續團體合約，意謂個人的自由度更高，IG粉絲數最快達1億人的泰籍成員Lisa，在新年初始大方分享度假時的比基尼辣照，身穿LV（Louis Vuitton，路易威登）亮黃色比基尼的她秀凹凸有致的窈窕身材，尤其是背影照盡顯完美翹臀與曬成小麥色的肌膚，吸睛度百分百。





▲Lisa同時搭配CELINE迷彩帽與髮圈。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）





▲Lisa泡在海水中享受悠閒時光。

▲Lisa曬出古銅色肌膚，大方展現翹臀。

Lisa度假時的行頭幾乎都出自與她合作密切的精品龍頭集團LVMH旗下品牌，除了LV比基尼外罩的短版T恤出自美國雙胞胎歐森Olsen姊妹創辦的品牌The Row，其他如迷彩帽子、髮圈都是LVMH集團她所代言的CELINE。





▲Lisa套上的短版T恤出自The Row。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

另一套海灘戲水造型。她則在紅色比基尼外套上法國品牌Jean Paul Gaultier刺青圖案橫條紋裝，背上Loewe拉菲草編包，完美時髦又休閒的度假造型，她藏不住好心情，在海邊做出俏皮的舞蹈pose，身旁的大狗緊盯著她，畫面相當逗趣。





▲Lisa在海邊做出俏皮的舞蹈pose。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）





▲Lisa於紅色比基尼外罩Jean Paul Gaultier刺青裝，背Loewe拉菲草編包。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）