林志玲登封身材宛如少女　談夫妻相處之道「將心比心」更重要

實習記者施至真／綜合報導

時刻散發耀眼光芒的林志玲，總是以優雅氣質、溫柔細語出鏡，從青春無敵的20歲到成熟穩重的40歲尾聲，陪伴觀眾大半歲月，每每出鏡都帶來無限的正能量。日前志玲姐姐迎來49歲生日，不僅罕見地在IG曬出全家福，也成為《Marie Claire美麗佳人》2024年1月號封面人物，並大方分享與AKIRA的夫妻相處之道，表示「體諒與將心比心非常重要」。

▲林志玲身穿Ralph Lauren粉色西裝背心、粉色不對稱長裙，登上《Marie Claire美麗佳人》1月號封面。（圖／Marie Claire美麗佳人提供，下同）

林志玲日前在IG釋出在公園享受天倫之樂的全家福照，從照片中看得出三人十分快樂，並寫下「謝謝大家的祝福！我的生日願望真心只有一個，希望身旁的人都健康平安～大家快快樂樂」從文字中，就能感受到她對幸福二字的詮釋，簡單卻充滿美意。

事實上，夫妻倆無論在社群媒體或公開場合合體，都羨煞眾人，在採訪中淺談與AKIRA的相處之道，她說道：「夫妻之間的體諒與將心比心是非常重要的。溝通、傾聽、誠實也不能少。有時要站在對方的立場想一下，想完後再表達自己的意見。許多夫妻往往將時間奉獻在工作或孩子身上，兩人缺少溝通，真的非常可惜，兩人一定要坐下來好好講話，並且多誇讚對方，少抱怨對方的不是，看見對方的好。」

▲林志玲穿上Ralph Lauren黑色短版上衣、白色緞面開衩長褲，曬出美腿。

志玲姐姐登上《Marie Claire美麗佳人》1月號封面人物，只見她穿上Ralph Lauren黑色短版上衣、白色緞面開衩長褲，搭上Repetto黑色綁帶芭蕾平底鞋，素色單品簡潔又大方，整體造型看似簡單卻不簡單。

儘管身為人母，但林志玲仍積極維持身材，照片中以交叉雙腿姿勢，秀出Repetto黑色綁帶芭蕾平底鞋絕美細節，再以飛舞的跳耀姿態，展現一雙纖長美腿，讓人驚嘆看不到一絲贅肉，且肌膚狀態仍如少女一般！

最後林志玲再以Givenchy黃色不對稱褶皺洋裝，搭上TASAKI珍珠耳環、戒指、手環亮眼登場。並表示對2024年沒有特別的計畫，她認為幸福是需要努力經營才能獲得，因此會好好經營現在妻子與母親的身份，此外就是認真經營她的慈善事業。從林志玲的真誠眼神，充滿著堅定的力量，讓人久久難忘，帶著她溫柔的天賦，成為經典的存在。

▲林志玲以Givenchy黃色不對稱褶皺洋裝，搭上TASAKI珍珠耳環、戒指、手環亮眼登場。