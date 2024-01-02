fb ig video ETtoday search mobile

林志玲登封身材宛如少女　談夫妻相處之道「將心比心」更重要

>

實習記者施至真／綜合報導

時刻散發耀眼光芒的林志玲，總是以優雅氣質、溫柔細語出鏡，從青春無敵的20歲到成熟穩重的40歲尾聲，陪伴觀眾大半歲月，每每出鏡都帶來無限的正能量。日前志玲姐姐迎來49歲生日，不僅罕見地在IG曬出全家福，也成為《Marie Claire美麗佳人》2024年1月號封面人物，並大方分享與AKIRA的夫妻相處之道，表示「體諒與將心比心非常重要」。

▲林志玲。（圖／Marie Claire美麗佳人提供）

▲林志玲身穿Ralph Lauren粉色西裝背心、粉色不對稱長裙，登上《Marie Claire美麗佳人》1月號封面。（圖／Marie Claire美麗佳人提供，下同）

林志玲日前在IG釋出在公園享受天倫之樂的全家福照，從照片中看得出三人十分快樂，並寫下「謝謝大家的祝福！我的生日願望真心只有一個，希望身旁的人都健康平安～大家快快樂樂」從文字中，就能感受到她對幸福二字的詮釋，簡單卻充滿美意。

事實上，夫妻倆無論在社群媒體或公開場合合體，都羨煞眾人，在採訪中淺談與AKIRA的相處之道，她說道：「夫妻之間的體諒與將心比心是非常重要的。溝通、傾聽、誠實也不能少。有時要站在對方的立場想一下，想完後再表達自己的意見。許多夫妻往往將時間奉獻在工作或孩子身上，兩人缺少溝通，真的非常可惜，兩人一定要坐下來好好講話，並且多誇讚對方，少抱怨對方的不是，看見對方的好。」

▲林志玲。（圖／Marie Claire美麗佳人提供）

▲林志玲穿上Ralph Lauren黑色短版上衣、白色緞面開衩長褲，曬出美腿。

志玲姐姐登上《Marie Claire美麗佳人》1月號封面人物，只見她穿上Ralph Lauren黑色短版上衣、白色緞面開衩長褲，搭上Repetto黑色綁帶芭蕾平底鞋，素色單品簡潔又大方，整體造型看似簡單卻不簡單。

▲林志玲。（圖／Marie Claire美麗佳人提供）

▲林志玲。（圖／Marie Claire美麗佳人提供）

儘管身為人母，但林志玲仍積極維持身材，照片中以交叉雙腿姿勢，秀出Repetto黑色綁帶芭蕾平底鞋絕美細節，再以飛舞的跳耀姿態，展現一雙纖長美腿，讓人驚嘆看不到一絲贅肉，且肌膚狀態仍如少女一般！

最後林志玲再以Givenchy黃色不對稱褶皺洋裝，搭上TASAKI珍珠耳環、戒指、手環亮眼登場。並表示對2024年沒有特別的計畫，她認為幸福是需要努力經營才能獲得，因此會好好經營現在妻子與母親的身份，此外就是認真經營她的慈善事業。從林志玲的真誠眼神，充滿著堅定的力量，讓人久久難忘，帶著她溫柔的天賦，成為經典的存在。

▲林志玲。（圖／Marie Claire美麗佳人提供）

▲林志玲以Givenchy黃色不對稱褶皺洋裝，搭上TASAKI珍珠耳環、戒指、手環亮眼登場。

►朴寶劍、V戴黑色毛帽展現強大默契！加碼12款冬日帽　穿得邋遢也變有型

►Lisa露肩洋裝披毛外套甜又辣　精選3款毛茸茸大衣可愛指數激升

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：

林志玲, 志玲姐姐, AKIRA, Marie Claire美麗佳人, 封面人物

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

冷戰太久就會分手三大星座！TOP 1戀愛三分鐘熱度　激情過了很容易忘記對方

冷戰太久就會分手三大星座！TOP 1戀愛三分鐘熱度　激情過了很容易忘記對方

第一眼看到什麼？測試你2024年哪方面運氣特別好

第一眼看到什麼？測試你2024年哪方面運氣特別好

Lisa放送比基尼辣照露翹臀　LV名牌行頭吸睛

Lisa放送比基尼辣照露翹臀　LV名牌行頭吸睛

誰是真正的小偷？測驗你身邊的小人是哪一種 教練親證「皮拉提斯」比瑜伽更燃脂！5招居家動作瘦下小腹一周甩肉5KG 2024開工日！星巴克今買一送一　路易莎、cama、西雅圖也推優惠 跟前任不糾纏三大星座！TOP 1害怕無法挽回　不甘心也會斷開聯繫 第一眼看到荷包蛋還是叉子？測試你的情商高還是智商好 勞力士2024第一天漲價！　「黑水鬼」、「百事可樂圈」漲幅達7% Jennie當老闆「事業線」霸氣外露　拎香奈兒小包好俏麗

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面