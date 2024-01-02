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Jennie當老闆「事業線」霸氣外露　拎香奈兒小包好俏麗

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▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie身穿Jacquemus金色洋裝搭配Miu Miu高跟鞋，並拎著香奈兒小包。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團BLACKPINK成員Jennie去年底正式宣布成立個人品牌「ODD ATELIER（簡稱OA）」，並感謝粉絲的支持，請大眾支持她的全新挑戰與BLACKPINK，她也連po迎接新年之際的派對裝扮，穿上她的法國愛牌Jacquemus金色迷你裙裝，毫不扭捏露「事業線」，轉過身緊身裙盡顯蜜桃臀曲線，正反都有看頭。

▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jacquemus金色洋裝盡顯Jennie玲瓏曲線。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

與老東家YG娛樂的團體約續簽後，Jennie也與媽媽一同成立新公司OA要獨立闖蕩，好心情全寫在臉上，以Jacquemus性感金色洋裝配上黑色褲襪與Miu Miu高跟鞋，再拎香奈兒（CHAENL）黑色小包，俏麗迎接新年。

▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie宣布成立個人品牌ODD ATELIER，宣傳照穿上60年代前衛著稱而近期又翻紅的法國老牌Courrèges洋裝。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

近來短版緊身洋裝是Jennie的心頭好，她公布成立新公司的宣傳照，也穿出自60年代法國前衛老牌、近期再度翻紅的Courrèges迷你裙裝入鏡，此品牌曾是未來主義的代表品牌，比利時設計師Nicolas Di Felice於2020年接掌之後，以冷酷、性感的前衛風格帶領品牌重返榮光，國際巨星碧昂絲、蕾哈娜都是擁護者，Jennie也是鐵粉，選穿羊毛洋裝宣布人生大事。

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關鍵字：

Jennie, CHANEL, 香奈兒, Jacquemus

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