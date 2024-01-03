最愛生悶氣星座Top 3 ！第一名小情緒超多　不肯明說等對方來猜　

▲最愛生悶氣星座Top 3。（示意圖／翻攝自IG@TVN）

記者鮑璿安／台北報導

每個人都會遇到心情低谷的時刻，但是有些人選擇把委屈往肚子裡面吞，卻又不給人好臉色看，以下就揭曉最愛生悶氣星座Top 3 ，怒氣值一點也不輸人。

Top 3 巨蟹座

巨蟹座容易因為敏感、情感豐富導致自己容易情緒化，小劇場在心中默默上演，通常第一反應會選擇默不吭聲，感覺自己被忽略、被冷落或者情感受到傷害時，巨蟹座會將情緒內化，獨自一個人生悶氣。不過他們其實非常渴望有人來關心，藉此獲得安全感，只是生悶氣的頻率高了一點，容易使人疲乏。

Top 2 天蠍座

天蠍座擁有非常高的洞察力，同時表現出嫉妒和獨占慾強的特質，他們往往在意深層次的連結和交流，如果對方沒辦法立刻察覺天蠍的心情變化，天蠍會認為對方不夠了解自己，這才會讓他們感到非常沮喪，悶氣越生越劇烈完全停不下來。

Top 1 獅子座

獅子座就喜歡讓對方猜測自己的心情，當他們感到自己的價值沒有被認可，甚至受到批評時，獅子就會表現出易怒的一面，不過是和自己生氣，因為他們也不好意思把委屈說出來，抱怨到了一半又不肯明說，若是這樣還猜不到，很可能會讓他們的情緒到崩潰邊緣。