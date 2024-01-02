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精雕飛龍繞上筆身　萬寶龍627萬珠寶鋼筆霸氣迎新年

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▲▼Montblanc,Gucci龍年精品 。（圖／公關照）

▲萬寶龍尋龍之旅系列飛龍限量款8鋼筆，約6,270,000元（視歐元匯率而定）。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

自2015年起，萬寶龍（Montblanc）每年推出生肖與符號系列書寫工具與文具，分為當年新年「生肖傳說」，以及向神話生物致敬的「尋龍之旅」兩大主題，為迎接即將來臨的農曆新年迎來龍年，因此打造3款限量鋼筆都以龍為主角，當中身價最高的是尋龍之旅飛龍限量款8，手工雕刻的龍圖案躍上Au 750白金製作的筆蓋和筆身，並鑲嵌演繹雲雨色調的黑色、灰色和藍色藍寶石，配上祥雲以及壓印瑞浪圖案，向龍的第九子和水的統治者螭吻致敬，筆蓋頂部還鑲有萬寶龍標誌形狀鑽石，身價約627萬元。

▲▼Montblanc,Gucci龍年精品 。（圖／公關照）

▲萬寶龍生肖傳說系列龍年限量款512鋼筆（左）201,000元，龍年50ml墨水1,300元。

萬寶龍龍年限量款512的筆蓋則以Ag 925純銀製作，同樣飾盤旋的龍圖案，細看每一個小裝飾都別具意義，例如龍身旁的珍珠寓意成功與幸運、祥雲代表吉祥如意，而筆身上的圖案源自象徵財富的「元寶」，筆尾鑲嵌著龍年生肖石紫水晶；另一款尋龍之旅飛龍限量款88，白色和淺藍色漸變色調的筆身猶如飛龍掌管的雲天，筆尾鑲嵌藍色堇青石，而筆蓋上的主角飛龍目光銳利，霸氣外露。

▲▼Montblanc,Gucci龍年精品 。（圖／公關照）

▲萬寶龍尋龍之旅系列飛龍限量款88鋼筆，約698,400元。

此外，萬寶龍同時推出可搭配成套的文具，包括限定版的紅色墨水以及赤龍圖案的#146皮革筆記本；而對正裝講究的男士，可收藏品牌特別打造的純銀龍形袖扣，作為貼身的幸運物。

▲▼Montblanc,Gucci龍年精品 。（圖／公關照）

▲萬寶龍生肖與符號系列龍年#146筆記本，2,700元。

▲▼Montblanc,Gucci龍年精品 。（圖／公關照）

▲萬寶龍生肖與符號系列龍年袖扣，14,300元。

義大利服裝精品品牌GUCCI也為龍年推出主題限定系列男女服飾、包款、鞋履和配飾，將品牌經典元素與龍形符碼相互融合，例如熱賣的DIONYSUS酒神包少了原先GG Supreme帆布 LOGO印花，新款龍年限定版本以白色為主調，邊緣及包款背面則飾有醒目紅色龍形符碼，特別是包款背面的雙龍構成雙G Logo，旁邊還點綴祥雲圖騰吸睛；男士系列則推出2款飽和藍與橘紅色搭配的後背包及側背包，包款上如火焰般燃燒的圖騰象徵一整年好運源源不絕。

▲▼Montblanc,Gucci龍年精品 。（圖／公關照）▲GUCCI DIONYSUS龍年限定款手提肩背包，94,600元。（圖／GUCCI提供，以下同）

▲▼Montblanc,Gucci龍年精品 。（圖／公關照）

▲GUCCI DIONYSUS龍年限定款手提肩背包的背面以紅色龍形符碼裝飾。

▲▼Montblanc,Gucci龍年精品 。（圖／公關照）

▲GUCCI龍年限定後背包，93,400元。

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關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, Gucci

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