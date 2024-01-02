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跨年後上班好累！4食物有助恢復元氣　下午茶首選是優格

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實習記者施至真／綜合報導

剛過完元旦連假，想必熬夜跨年的人肯定不少，不只出門聽演唱會、看煙火，在家和親朋好友通宵聊天也是一種心情上的享受！不過，熬夜一天後，沒有好好休息馬上接著上班，容易讓身體吃不消，不只精神差、身體也十分笨重，除了把握時間午休，以下整理消除疲勞4食物，美味、不怕發胖，還能迅速恢復身體和精神的活力。

▲午睡＋4食物有助恢復元氣。（圖／翻攝unsplash）

▲熬夜後先睡飽，隔天再午睡有助恢復元氣。（圖／翻攝unsplash，下同）

熬夜後絕對要把不足的睡眠補回來，除了熬夜後早點睡，隔天也建議午睡片刻，為了避免一吃完午餐就午睡，建議吃飽後15分鐘再開始休息，另外，避免大腦進入休息狀態，15－20分鐘是最佳的午睡長度。

＃澱粉改吃「非精緻澱粉」

澱粉是人體能量的來源，只要不過量攝取，再搭配一定的活動量，是不會讓人發胖的，而澱粉的選擇也是一門學問，建議以「非精緻澱粉」代替「精緻澱粉」，像是燕麥、糙米、藜麥、大麥等全穀類，以及玉米、南瓜等，都是極好的非精緻澱粉，其中的纖維素還能幫助腸胃蠕動，快速幫你把體內堆積的廢物排出！

＃微甜「香蕉」讓心情更好

精神不好的時候，就想吃一點甜食，這種時候香蕉絕對是最好的選項，富含鉀、纖維、維生素和適量碳水化合物，能提供人體大量能量，吃一根就能讓你元氣滿滿。

▲午睡＋4食物有助恢復元氣。（圖／翻攝unsplash）

＃以「雞蛋」開啟一天能量

吃夠蛋白質可以補充體內損失的熱量，消除疲勞感，所以以水煮蛋、茶葉蛋開啟一天，是熬夜後的早餐好選擇，小小一顆即可補充營養和能量，開胃卻不用補充太多食物。

＃「優格」當下午茶

熬夜後因為作息被打亂，身體需要更多時間和精力才能恢復，為了避免腸胃不順，增加不適感，可以吃希臘式優格來調節腸道菌叢，維持消化道機能，當然，搭配一點蜂蜜、水果粒，美味感加倍，當成下午茶吃，精神都來啦！

▲午睡＋4食物有助恢復元氣。（圖／翻攝unsplash）

▲在優格中加入水果、蜂蜜、穀片，不會讓身體太負擔也很美味。

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關鍵字：

跨年, 熬夜, 疲倦, 消除疲勞, 雞蛋, 香蕉, 優格, 午睡, 補眠

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