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必收！「3款限定蜜粉」為你帶來好運、黛珂蜜粉還有音樂盒功能

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記者曾怡嘉／台北報導

蜜粉是顯現肌膚質感的最佳利器，除了實用性以外，黛珂和佳麗寶的造型蜜粉更是粉絲每年引頸期盼的收藏品，為了迎接龍年，蘿拉蜜思將冠軍蜜粉化身為限量火紅色，為新年招來好運。

▲▼蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

▲黛珂 永恆祈願蜜粉（花漾舞蝶）18g X 2 (粉芯) ，6,700元。

由馬歇爾汪達為黛珂設計的第十三代限量蜜粉，今年添加了音樂盒的功能，輕輕打開這個秘密盒子，優雅的樂音抒解緊繃心情，讓美由內而外自然散發。靈感來自於花園裡蝴蝶起飛、翩翩起舞的形象，使用獨特粉體凝固工法 ，將白樺水等精華成分，一層一層，將鬆軟蜜粉反覆加壓成固態，打造為高親膚性的細緻粉體。

▲▼蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

▲Kanebo  米蘭絕色蜜粉餅，24g，3,350元。

有別往年小天使的圖樣，藝術家天野喜孝創作成年天使（聖母瑪利亞）形象，讓米蘭蜜粉有了新氣象。蜜粉盒框面上裝飾著天野所畫的米蘭天使就像一幅美麗的畫作，原畫如被細緻雕琢般呈現出立體模樣，蜜粉含有頂級天然珍稀薔薇馨香，聞起來相當療癒。

▲▼蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

▲laura mercier 2024煥顏透明龍年蜜粉禮盒，29g，1,780元。（內含：煥顏透明蜜粉29g +紅絲帶天鵝絨粉撲）

蘿拉蜜思將冠軍蜜粉、輕肌漂染頰彩、奢華眼彩筆的爆款色換上絕美的春節限量火紅色，並將華麗閃耀的金色龍年圖騰印製在火紅色的鏡面外殼與外包裝上，頰彩更將小巧精緻且栩栩如生的龍鑲印在腮紅裡。

關鍵字：

蜜粉, 盤點, 限定

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