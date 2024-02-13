《穿著Prada的惡魔》10台詞：能讓你隨時接電話的人，才是你真正在乎的人

記者鮑璿安／綜合報導

2006年上映的電影 《穿著Prada的惡魔》由梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）和艾蜜莉布朗（Emily Blunt）主演，劇情講述從西北大學畢業的安迪薩克斯，來到《伸展台》雜誌主編米蘭達身邊當助理，看似風光的職業下其實面臨許多挑戰，堪稱時尚界的經典之作，同樣是影史上服裝造型價值最昂貴的電影。至今18個年頭過去了，不少觀眾經歷了從學生時期到就業、單身到生子，如今再回顧當中金句台詞，看看是否有不同的感受。

1. 但能讓你隨時接電話的人，才是你真正在乎的人。



2. 等你的個人生活化為烏有的時候，記得通知我一聲，那說明你要升職了。



3. 你選擇了超越她，你想過這樣的生活，這些選擇是必須的。



4. 我對你無用的做事能力沒有興趣。



5. 一個配件代表了一個人的形象，展示你的個性。



6. 當你穿上你第一雙Jimmy Choo的時候，你的靈魂就已經被賣掉了。



7. 現實點，你根本沒有努力，你在抱怨。



8. 我可以在五分鐘內找到一個，非常想要這份工作的女孩替代你。



9. 試著告訴世人，你的人生重要到無法關心自己的穿著？



10. 拿你的問題去煩別人。