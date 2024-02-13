fb ig video ETtoday search mobile

《穿著Prada的惡魔》10台詞：能讓你隨時接電話的人，才是你真正在乎的人

>

記者鮑璿安／綜合報導

2006年上映的電影 《穿著Prada的惡魔》由梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）和艾蜜莉布朗（Emily Blunt）主演，劇情講述從西北大學畢業的安迪薩克斯，來到《伸展台》雜誌主編米蘭達身邊當助理，看似風光的職業下其實面臨許多挑戰，堪稱時尚界的經典之作，同樣是影史上服裝造型價值最昂貴的電影。至今18個年頭過去了，不少觀眾經歷了從學生時期到就業、單身到生子，如今再回顧當中金句台詞，看看是否有不同的感受。

1. 但能讓你隨時接電話的人，才是你真正在乎的人。

2. 等你的個人生活化為烏有的時候，記得通知我一聲，那說明你要升職了。

3. 你選擇了超越她，你想過這樣的生活，這些選擇是必須的。

4. 我對你無用的做事能力沒有興趣。

5. 一個配件代表了一個人的形象，展示你的個性。 

6. 當你穿上你第一雙Jimmy Choo的時候，你的靈魂就已經被賣掉了。

7. 現實點，你根本沒有努力，你在抱怨。

8. 我可以在五分鐘內找到一個，非常想要這份工作的女孩替代你。

9. 試著告訴世人，你的人生重要到無法關心自己的穿著？

10. 拿你的問題去煩別人。

關鍵字：

電影, 穿著Prada的惡魔, 金句, 觀眾回顧, 職場挑戰

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

12星座「吵架王排行」Top 4！處女細節式翻舊帳、牡羊不管場合都開戰

12星座「吵架王排行」Top 4！處女細節式翻舊帳、牡羊不管場合都開戰

風水師分享富人「錢包都選2種顏色」　點出窮人家裡常見的2種大忌

風水師分享富人「錢包都選2種顏色」　點出窮人家裡常見的2種大忌

衣櫃爆炸難整理？5個小技巧幫你高效斷捨離　簡單收納衣服更好找

衣櫃爆炸難整理？5個小技巧幫你高效斷捨離　簡單收納衣服更好找

C羅女友搶到千萬元愛馬仕「喜馬拉雅包」　狂敗鱷魚皮柏金根本包色 超準！憑直覺挑一杯「最貴的酒水」　秒測你在別人眼中的樣子 羽絨衣、雪靴怎麼洗？低成本清潔法不破壞羽絨、沒留水印必學 「講話最傷人」星座Top 3！第一名太直接容易失言　完全不會看臉色 過年爽吃後腸胃不順又脹氣？5種飲品「去油膩助消化」超有感 網讚：好準！日網爆紅「最喜歡的女孩」心理測驗　秒測你的真實性格 「10個問題」秒測你對另一半佔有慾有多強？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面